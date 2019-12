Jürgen Klopp e Liverpool “casam-se” até 2024

Poucos “casamentos” seriam mais fáceis de prolongar do que a ligação entre Jürgen Klopp e o Liverpool. O técnico ama o clube e tem a possibilidade de lutar por títulos, o clube ama o técnico, que lhe dá esses títulos, e os adeptos amam o homem que os fez ser grandes outra vez. O treinador alemão renovou nesta sexta-feira o vínculo com os “reds” até 2024, o que significa que, querendo ambas as partes, Klopp poderá repetir o que já fez no Mainz e no Borussia Dortmund: chegar às sete temporadas ao serviço de um clube.

Eufórico nos festejos, sorridente e um incurável adepto do desportivismo, Klopp conquistou os ingleses com carisma e excentricidade e recolocou o Liverpool no topo da Europa. Conseguiu, desde 2015, fazer renascer um clube teimosamente estacionado atrás daqueles que teve de aprender a invejar. Agora, todos invejam Klopp. E o Liverpool.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Quando me ligaram, no Outono de 2015, senti que éramos perfeitos um para o outro. Agora, sinto até que talvez tenha subvalorizado esse sentimento. É com total convicção de que a colaboração continuará a ser complementar que assumo este compromisso até 2024”, resumiu.

O “Klopp-twist” operado pelo treinador alemão, que revolucionou o futebol dos “reds”, deu à equipa uma vertente pressionante e asfixiante na recuperação de bola, mas sem enjeitar a contribuição de “artistas” como Mané, Salah, Firmino ou Wijnaldum. Porque é esse o trabalho do treinador: adaptar os jogadores a uma boa ideia, fazendo com que a ideia também melhore os jogadores. E todos estes criativos estão a jogar, com Klopp, o melhor futebol da carreira.

O alemão já leva uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia “no bolso”. E, de momento, comanda a Premier League com uma vantagem muito confortável sobre a concorrência.