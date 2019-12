Bruno Lage alerta para um Famalicão que “provoca imensas dificuldades”

O regresso ao campeonato e a valia do Famalicão, a recente renovação do contrato, a campanha europeia das equipas portuguesas e o perfil dos reforços do Benfica. Por todos estes quadrantes passou o discurso de Bruno Lage na conferência de imprensa de lançamento de uma 14.ª jornada em que os “encarnados” vão medir forças com a grande sensação do campeonato.

Uma prova de longa distância como a Liga é um palco permanente de altos e baixos no rendimento. Bruno Lage já o sentiu na pele e, também por isso, desvaloriza as recentes derrapagens de um Famalicão que durante largas jornadas liderou o campeonato e que mantém intactos os principais atributos que o caracterizam desde o início da época. No sábado, a competência dos minhotos será posta à prova no Estádio da Luz (18h, BTV).

"É um facto que nos últimos quatro jogos não tem vencido, mas também não encontramos nenhuma equipa que não vence há quatro jogos e consegue marcar oito golos. Isso revela a qualidade da equipa”, destacou Bruno Lage. “Fez jogos muito bons contra Sporting, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães. É uma equipa que provoca imensas dificuldades e coloca muita gente a atacar. Temos de estar no nosso melhor para fazer um bom jogo e vencer".

Depois de uma fase mais atribulada, o Benfica parece ter reencontrado alguma estabilidade exibicional e despediu-se da Liga dos Campeões com um triunfo folgado sobre o Zenit. A aventura que se segue será a Liga Europa, no próximo ano, com Portugal a marcar presença em massa nos 16 avos-de-final da prova. Que alterações poderá esta equação provocar a nível interno?

“O que pode mudar em termos de campeonato é o calendário, as equipas poderão jogar mais à segunda-feira. Mas a gestão de cada momento cabe a cada treinador decidir”, resumiu um treinador que tem bem definido o perfil das contratações que o clube pretende fazer. Veio isto a propósito do interesse de Nico Gaitán, antigo jogador das “águias”, em voltar a jogar no Estádio da Luz.

"É sempre bom ouvir as palavras de um grande jogador e que fez história no clube, mas o nosso projecto e os nossos alvos estão bem identificados. O nosso desafio é encontrar esses grandes jogadores, como Gaitán e como Salvio, mas com a idade com que chegaram aqui. A visão e o projecto do Benfica levam-nos a olhar para outros jogadores”, sentenciou Bruno Lage, que ainda comentou de forma sucinta a recente renovação de contrato.

O novo vínculo é agora válido até 2024 e vem acompanhado de uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. Algo que motivou uma reacção bem-humorada do treinador. “Não sei o que significa... É o mundo de hoje. Em jeito de brincadeira, se eu valesse os 20 milhões, a minha mulher metia-me à venda e ficava com os 20 milhões”, atirou, adoptando depois um registo mais sério: “O importante é fazer sempre o trabalho da mesma forma e, fundamentalmente, ser verdadeiro a todo o momento. Analisar tudo, identificar as coisas boas e as coisas menos boas e trabalhar para o jogo seguinte”.