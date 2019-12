Actor e encenador Tiago Rodrigues vence Prémio Pessoa 2019

Tiago Rodrigues, actor, encenador e actual director do Teatro Nacional D. Maria II, é o vencedor do Prémio Pessoa 2019, foi anunciado esta sexta-feira.

O júri quis consagrar uma carreira de “excepcional projecção dentro e fora do país, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento do campo das artes performativas portuguesas”, lê-se na acta da 33ª edição do Prémio Pessoa.

O mais jovem director artístico do D. Maria, Tiago Rodrigues, de 42 anos, “começou por se destacar no panorama artístico português quando foi co-fundador do projecto Mundo Perfeito, com o qual apresentou mais de 30 produções, quer em Portugal, quer em alguns dos mais importantes festivais e temporadas na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos”.

Foi ele próprio autor de obras como Se uma Janela se Abrisse, Tristeza e Alegria na Vida das Girafas e Três Dedos Abaixo dos Joelhos. “Empenhado num constante diálogo entre o teatro e as demais linguagens artísticas, colaborou com o coreógrafo Rui Horta e com os cineastas Tiago Guedes, João Canijo, Bruno de Almeida e Marco Martins e foi autor do guião da série televisiva Noite Sangrenta”, diz a acta.

Em 2014, com a sua nomeação para a direcção do Teatro Nacional D. Maria II, “lançou um ambicioso projecto de internacionalização daquela instituição, à qual imprimiu um novo dinamismo desde logo reconhecido pela crítica e pelo público”.

O júri destaca “o papel que, sob a sua orientação, o Teatro Nacional tem vindo a desempenhar na articulação com os projectos teatrais independentes e com a circulação de produções por todo o país”.

Tiago Rodrigues é “uma presença regular nos principais palcos europeus, entre eles os do Festival de Avignon ou do Teatro da Bastilha, e foi recentemente convidado a encenar para a Royal Shakespeare Company, tendo escolhido para o efeito a sua peça Blindness and Seeing, baseada nos romances Ensaio Sobre a Cegueira e Ensaio Sobre a Lucidez, de José Saramago”.

O júri sublinha ainda a “intensa actividade pedagógica” de Tiago Rodrigues em Portugal e no estrangeiro e a “forte dimensão comunitária” e de natureza social do seu trabalho.

Tiago Rodrigues recebeu o Prémio Europa de Teatro de 2018. Este ano, França atribuiu-lhe o grau de Cavaleiro de Artes e Letras.

O que é o Prémio Pessoa?

O prémio, uma iniciativa do jornal Expresso patrocinada pela Caixa Geral de Depósitos, tem o valor de 60 mil euros e distingue uma personalidade portuguesa que tenha tido uma “intervenção particularmente relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica”. É considerado um dos maiores galardões atribuídos à personalidade portuguesa que mais se tenha destacado nas áreas da Cultura, Arte ou Ciência.

O júri desta edição é constituído por Francisco Pinto Balsemão (presidente), Emílio Rui Vilar (vice-presidente), Ana Pinho, António Barreto (cronista do PÚBLICO), Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Maria de Sousa, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques

Em 2018, o Prémio Pessoa foi entregue ao investigador Miguel Bastos Araújo, especialista em biogeografia e um dos maiores especialistas mundiais em alterações climáticas e biodiversidade.

Em 2005, o galardão já tinha sido atribuído a uma personalidade do teatro, Luis Miguel Cintra, actor e encenador.

Lista das personalidades distinguidas com o Prémio Pessoa, desde a sua criação, em 1987:

2018 - Miguel Bastos Araújo (geógrafo)

2017 - Manuel Aires Mateus (arquitecto)

2016 - Frederico Lourenço (filólogo, escritor, tradutor)

2015 - Rui Chafes (escultor)

2014 - Henrique Leitão (historiador de ciência)

2013 - Maria Manuel Mota (investigadora)

2012 - Richard Zenith (investigador)

2011 - Eduardo Lourenço (ensaísta)

2010 - Maria do Carmo Fonseca (investigadora)

2009 - Manuel Clemente (cardeal-patriarca de Lisboa)

2008 - João Luís Carrilho da Graça (arquitecto)

2007 - Irene Flunser Pimentel (historiadora)

2006 - António Câmara (investigador)

2005 - Luis Miguel Cintra (actor, encenador)

2004 - Mário Cláudio (escritor)

2003 - José Joaquim Gomes Canotilho (constitucionalista)

2002 - Manuel Sobrinho Simões (investigador)

2001 - João Bénard da Costa (historiador de cinema)

2000 - Emmanuel Nunes (compositor)

1999 - Manuel Alegre (escritor) e José Manuel Rodrigues (fotógrafo)

1998 - Eduardo Souto de Moura (arquitecto)

1997 - José Cardoso Pires (escritor)

1996 - João Lobo Antunes (investigador, neurocirurgião)

1995 - Vasco Graça Moura (escritor e tradutor)

1994 - Herberto Helder (poeta)

1993 - Fernando Gil (ensaísta)

1992 - António e Hanna Damásio (investigadores)

1991 - Cláudio Torres (arqueólogo)

1990 - Menez - Maria Inês da Silva Carmona Ribeiro da Fonseca (artista plástica)

1989 - Maria João Pires (pianista)

1988 - António Ramos Rosa (poeta)

1987 - José Mattoso (historiador)