Incidente com cenário de bailado Quebra-Nozes provoca dois feridos ligeiros no Teatro Camões

Um incidente no espectáculo Quebra-Nozes, no Teatro Camões, em Lisboa, provocou na quinta-feira à noite dois feridos ligeiros e obrigou à interrupção do bailado, informou nesta sexta-feira fonte oficial da Companhia Nacional de Bailado (CNB), citada pela Lusa.

Esta sexta-feira fonte oficial da CNB esclareceu ao PÚBLICO que o acidente teve lugar durante o processo de descida de um dos telões do cenário, momento em que uma vara caiu e atingiu dois técnicos de palco. Os técnicos foram transportados para uma unidade hospitalar, mas na manhã desta sexta-feira ainda não havia informações sobre o tipo de ferimentos que tinham sido provocados nem se os dois trabalhadores já tinham tido alta. “Foi um acidente a nível técnico com uma vara onde o cenário estava pendurado. Esta caiu e acabou por atingir duas pessoas que fazem parte da equipa técnica do espectáculo”, disse a mesma fonte à Lusa.

O espectáculo, que estreou no dia 6 de Dezembro e é uma reposição de uma produção de 2003, foi interrompido na sequência do incidente, que foi registado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros pelas 22h46.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Neste momento está ainda a ser avaliada a situação para ser tomada uma decisão sobre a continuidade em cena do espectáculo. Em princípio tudo indica que o espectáculo continuará, mas só hoje durante o dia essa decisão será tomada”, acrescentou a fonte à Lusa.

O bailado Quebra-Nozes, com música de Tchaikovski, que conta a história de uma menina que, na noite de Natal, sonha com o soldado Quebra-Nozes, é tradicionalmente encenado na época natalícia. Esta produção da Companhia Nacional de Bailado tem coreografia de Mehmet Balkan e cenografia de Olaf Zombeck. O espectáculo, com interpretação dos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado e de alunos da Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, está em cartaz no Teatro Camões até dia 22 de Dezembro, continuando depois no Teatro Joaquim Benite, em Almada.

Os espectadores que assistiam ao bailado na quinta-feira podem trocar o bilhete para outro dia ou pedir a devolução do dinheiro.