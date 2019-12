Guns N’Roses regressam a Portugal em 2020

Em 2016, os Guns N’Roses deram início à digressão Not in This Lifetime. Um ano depois, passavam pelo Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. Entretanto, a digressão continuou, os concertos amontoaram-se (já se contabilizam cerca de 160) e, três anos depois, a mesma digressão passará pelo mesmo local. Dia 20 de Maio de 2020, a banda de Appetite for Destruction actuará novamente no Passeio Marítimo de Algés, naquela que será a primeira data de uma nova investida de Not in This Lifetime pela Europa (a banda segue depois para Sevilla e encerrará a viagem pelo Velho Continente em Dublin, dia 27 de Junho).

Formados em 1985, os Guns N’Roses foram uma das mais célebres bandas rock do final dos anos 1980 (editaram o álbum de estreia, o supracitado Appetite for Destruction, em 1987) e, principalmente, dos anos 1990, período em que Use Your Illusion I e Use You Illusion II, álbuns onde encontrávamos canções como Don’t cry, You could be mine, Estranged ou November rain, os afirmaram como contraponto bombástico, assente na tradição hedonista do rock, à crueza e carácter mais introspectivo do grunge.

Desfeita a formação clássica da banda nos anos 1990, e após um longo período em que tiveram o vocalista Axl Rose como única ligação ao seu histórico passado – em 2008 chegou o (quase) eternamente adiado Chinese Democracy —, os Guns N’Roses ressurgiram em 2016 com uma formação mais próxima daquela que construiu o período áureo da banda. Dela fazem parte Axl Rose, o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e o teclista Dizzy Reed, aos quais se juntam o guitarrista Richard Fortus, o baterista Frank Ferrer e a teclista Melissa Reese.

Os bilhetes para o concerto custam 69€, havendo uma zona VIP, chamada Golden Circle, de acesso disponível por 129€. Serão colocados à venda dia 18 de Dezembro, às 10h.