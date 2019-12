A guerra em família

É uma foto de casal: Aurore Clément e Dean Tavoularis sorriem à frente de um cenário de Apocalypse Now, reminiscente do templo de Angkor Wat. Mas embora tenha convivido com ele ao longo de 1976, durante a rodagem, a actriz francesa só se tornou íntima de Dean Tavoularis um ano depois da foto ter sido tirada. Foi quando se reencontraram em Cannes, para nunca mais se separarem: quarenta anos depois continuam juntos. Dean Tavoularis, que trabalhara com Antonioni em Zabriskie Point, era o designer de produção de Coppola desde O Padrinho e Aurore passou a frequentar o círculo mais próximo do clã Coppola.

