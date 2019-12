O dia em que a Netflix reinventou o audiovisual

Em 2013, a estreia de House of Cards num serviço de streaming de vídeo on-demand chamado Netflix foi uma pedra no charco que se ouvia à distância em Portugal. Na época, a imprensa repetia-se sobre a ousadia e a “aposta arriscada” que era esta colecção de primeiras vezes. Foi a primeira vez que um realizador e uma estrela do cinema, David Fincher e Kevin Spacey, faziam uma série, era a primeira vez que a Netflix encomendava uma série original, era a primeira vez que todos os episódios eram disponibilizados de uma vez só. A estreia de House of Cards foi o princípio da mudança irreversível na forma como se consome e se produz televisão — e cinema.

