Francis Coppola: “Quis sempre fazer o que ainda não tinha feito e ambicionei ser o mais verdadeiro possível correndo o risco de levar com o falhanço na cara”

O oficial de Operações Especiais do Exército dos EUA Capitão Benjamin Willard continua a subir o rio para matar o Coronel Walter E. Kurtz no templo de horror em que este enlouqueceu com os seus renegados. A missão vem prosseguindo desde 17 de Maio de 1979, dia em que um work in progress de Apocalypse Now foi apresentado em competição em Cannes para calar a imprensa americana que vaticinava o desastre de um filme há mais de três anos em produção (Apocalypse When?, perguntavam) e desde a teatral conferência de imprensa na Croisette de que o realizador, suspeito de ter enlouquecido na selva das Filipinas com a sua equipa de rodagem, foi o principal encenador, carregando os filhos nos ombros e tudo: sim, eles tinham sido muitos nas Filipinas, estavam na selva com acesso a demasiadas coisas e a demasiado dinheiro (há relatos de taças de champanhe despachadas da Tiffany’s...) e foram enlouquecendo...

