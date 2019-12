Revelada uma das razões para o sucesso das intoxicações alimentares

As bactérias do género Shigella e Salmonella são responsáveis por intoxicações alimentares em todo o mundo e, muitas delas, podem ser bastante graves. Agora, uma equipa de cientistas do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra desvendou novos processos de regulação dessas bactérias. No futuro, os resultados publicados na revista científica Nature Microbiology podem ajudar no desenvolvimento de terapias para infecções causadas por estas bactérias.

Continuar a ler