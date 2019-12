SEF procura suspeitos que terão trazido migrantes marroquinos

Os oito jovens migrantes marroquinos que esta quarta-feira desembarcaram na Praia de Monte Gordo, no Algarve, não terão feito toda a travessia entre Marrocos e Portugal na pequena embarcação baleeira com sete metros em que foram avistados pelas autoridades portuguesas. Nem tão pouco o terão feito sozinhos. Os primeiros passos da investigação já desencadeada esta quarta-feira, nas horas seguintes ao desembarque, levam a polícia a crer que tiveram a ajuda de alguém que os transportou noutra embarcação de maior porte que os terá depois deixado no baleeiro já mais próximos da costa portuguesa, apurou o PÚBLICO junto de fontes policiais. O caso está entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e os jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos, foram detidos pelo crime de imigração ilegal.

