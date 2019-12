Jovens que desembarcaram no Algarve têm asilo em Portugal

Os oito jovens migrantes marroquinos que desembarcaram no Algarve na quarta-feira vão ser acolhidos pelo Conselho Português para os Refugiados (CPR), em Lisboa. Os jovens pediram o estatuto de protecção internacional durante esta madrugada. Isto significa que não foram detidos por imigração ilegal, confirmou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ao PÚBLICO.

Numa nota enviada à imprensa o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) informa que “ao abrigo do quadro de protecção internacional aplicado noutros casos de estrangeiros resgatados no Mediterrâneo”, o grupo de jovens com idades entre os 16 e 26 anos pernoitou em Vila Real de Santo António e será transferido para Lisboa. Segundo o SEF disse ao PÚBLICO, essa transferência deverá acontecer ainda esta quinta-feira.

“À semelhança de outros que chegaram a Portugal, ser-lhes-á assegurado e registado o seu pedido, e ser-lhes-á providenciada documentação que comprova o período de análise, para que, durante esse tempo, lhes possa ser garantida assistência médica, educação, alojamento e meios de subsistência”.

O pedido dos jovens será analisado pelo gabinete de asilo e refugiados do SEF até um prazo máximo de 90 dias. Até este pedido ser deferido ficarão no CPR ou então, se este órgão entender, providencia-lhes os meios de subsistência fora das instalações.