Hospitais com “autonomia total” para contratar. Há médicos que vão ganhar mais

O Governo pretende que todos os hospitais tenham “autonomia total” para contratar médicos e outros profissionais para os seus serviços. Isso mesmo foi avançado ao PÚBLICO pela ministra da Saúde, que explicou ainda que “a partir da entrada em vigor da resolução do Conselho de Ministros aprovada hoje [ontem] todas as contratações de substituição poderão ser feitas directamente, sem intervenção externa”, ou seja, sem terem de esperar pelo aval do Ministério das Finanças.

