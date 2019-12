“Verdes” questionam Ministério da Cultura sobre insegurança laboral na TSF

O líder parlamentar de “Os Verdes”, José Luís Ferreira, questionou o Ministério da Cultura sobre a insegurança laboral dos trabalhadores da rádio TSF e grupo Global Media (GM), num requerimento entregue esta quinta-feira na Assembleia da República.

Segundo o texto dos ecologistas, os funcionários da estação de rádio e do GM, que inclui ainda os jornais Diário de Notícias e Jornal de Notícias, “estão legitimamente receosos em relação ao futuro” e “encontram-se numa situação de grande incerteza no que aos seus postos de trabalho diz respeito”, um situação que “decorre, sobretudo, de anúncios feitos pelo GM e das respostas devidas que a administração insiste em não prestar aos trabalhadores”.

“O Ministério tem conhecimento desta situação de insegurança em que se encontram os trabalhadores da TSF? Que dados tem o Governo sobre a situação financeira do Global Media Group? Tem o Governo alguma informação sobre o plano de reestruturação anunciado pelo Global Media Group, há cerca de um ano? O Governo já tomou alguma diligência preventiva, junto do Global Media Group, para evitar futuros dissabores aos trabalhadores da TSF?”, são as perguntas dirigidas ao Governo.

“Os Verdes” recordam que, “há cerca de um ano, foi anunciada a necessidade de uma reestruturação, com implicações no despedimento de trabalhadores” e declaram que “não se em omeletes fazem ovos e a sucessiva diminuição de meios humanos e de meios técnicos tem vindo a fragilizar a capacidade de resposta prestada, a qual só não é mais notória devido ao empenho dos seus profissionais”.