PS propõe recondução de Correia de Campos para presidir ao Conselho Económico e Social

O PS propõe a recondução de António Correia de Campos como presidente do Conselho Económico e Social (CES), disse à Lusa a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes.

Por seu lado, o primeiro vice-presidente da bancada do PSD, Adão Silva, afirmou que a candidatura de Correia de Campos é apresentada exclusivamente pelo PS e não é subscrita pelos sociais-democratas, pelo que cada deputado deverá “votar livremente” na aceitação ou não do nome do antigo ministro da Saúde.

A eleição será feita pelos deputados da Assembleia da República em 20 de Dezembro.

Na primeira vez que foi proposto para presidir ao CES, em 2016, Correia de Campos só à segunda tentativa conseguiu alcançar os dois terços necessários dos votos.

O antigo ministro socialista foi eleito em Outubro de 2016 com 146 votos favoráveis entre os 219 deputados votantes, depois de em Julho ter falhado a primeira eleição, obtendo apenas 105 votos.

Na altura, o “falhanço” na eleição deveu-se a dificuldades negociais entre PS e PSD na indicação de nomes para os órgãos externos da Assembleia da República porque os sociais-democratas entendiam que enquanto partido mais votado nas legislativas de Outubro de 2015 lhes cabia escolher alguns dos cargos máximos das entidades cujas cúpulas mudam a cada nova legislatura.

De acordo com o regimento da Assembleia da República, o candidato a presidente do CES terá de ser sujeito a uma audição prévia no Parlamento.