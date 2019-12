Partidos prometem trabalhar em consenso para Estatuto do Antigo Combatente

Os partidos concordaram nesta quinta-feira, no Parlamento, no apoio a um Estatuto do Antigo Combatente, comprometendo-se a tentar um acordo alargado na Comissão de Defesa Nacional. Para isso, fizeram baixar à comissão, sem que fossem votados na generalidade, os projectos apresentados pelo CDS, PAN e PCP. A estes diplomas irá juntar-se a proposta de lei do Governo sobre o mesmo assunto que deu entrada na quarta-feira na Assembleia da República.

Esta discussão só acontecerá, porém, depois do processo de apreciação e votação do Orçamento do Estado de 2020, que termina em Fevereiro. Os três partidos apresentaram propostas de estatuto que prevêem benefícios para os antigos combatentes, nomeadamente quanto ao complemento de pensão, além de outras medidas como a criação de cartão especial.

Com mais ou menos críticas ao Governo do PS, por ter retirado, em Julho, a sua proposta de Estatuto do Antigo Combatente, o que adiou o processo para a actual legislatura, todos os deputados intervenientes concordaram que esta lei será “um reconhecimento” e um “acto de justiça” para os portugueses que combateram na guerra colonial (1961-1975).

Os deputados António Filipe (PCP) e Telmo Correia (CDS) defenderam que será possível concluir o processo legislativo do estatuto antes do final da sessão legislativa, ou seja, antes de Junho ou Julho de 2020. “Queremos que nesta sessão legislativa seja feita justiça aqueles que serviram Portugal”, afirmou o deputado centrista, num debate em que António Filipe disse que é preciso “que se passe das boas palavras aos bons actos”, saudando que todas as iniciativas sejam discutidas na comissão parlamentar.

Pelo PS falou o deputado Manuel Augusto, ele próprio um ex-combatente, que afirmou que estatuto é “o reconhecimento pelos serviços prestados” pelos homens que combaterem numa guerra que considerou “injusta”, mas que “honraram o seu país e a sua pátria”, quando cumpriram o serviço militar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ana Miguel Santos, do PSD, que agradeceu aos antigos combatentes presentes nas galerias, disse que o seu partido está “disponível para trabalhar na especialidade”, em comissão, numa lei “o mais consensual possível” e que “vá ao encontro das aspirações das associações”, sem “propaganda nem aproveitamentos” políticos.

Pelo Bloco de Esquerda, João Vasconcelos criticou o PS e o anterior Governo por terem retirado, à última hora, a anterior proposta de lei e o CDS por apresentarem agora um projecto para tentar “ficar com os louros”.

O novo estatuto é, afirmou, uma questão de “justiça, dignidade e solidariedade” do Estado para com estes portugueses.