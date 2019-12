Ferro Rodrigues quer contenção no número de votos apresentados

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai pedir ao grupo de trabalho sobre o regimento que coloque como “prioridade” a questão da apresentação de votos, depois de ter referido que esta tarde há 39 votos com posições políticas, 17 dos quais apresentados pelo deputado único do Chega. Já durante as votações, Ferro Rodrigues recusou votar um dos textos propostos por André Ventura - que saudava a retirada de Cuba da lista de países amigos de Portugal - e justificou: “Não há uma lista de países amigos, por isso, não faz sentido”. André Ventura ainda tentou intervir, mas o Presidente da Assembleia da República não o permitiu por estar a decorrer o período de votações.

No início das votações, Ferro Rodrigues falava aos deputados para lembrar que o cerne da Assembleia da República é a apreciação de iniciativas legislativas e adiantou que apelou, no início desta legislatura, a que “houvesse contenção e qualificação dos votos”. Assumindo que não tem “poderes” para limitar os votos (de louvor, de condenação) o presidente da Assembleia da República referiu que hoje são votados 39 votos (mais quatro de pesar), dos quais 17 são de um deputado único, o Chega, e outros três da deputada única do Livre. “Mais de metade são de representantes únicos dos partidos”, disse, anunciando que vai pedir ao grupo de trabalho sobre o regimento que “coloque como imediata prioridade a questão do regimento em relação aos votos”. “Não pode nem deve continuar para bem da Assembleia da República”, rematou, depois de lembrar que pediu que o mesmo grupo de trabalho apreciasse, até ao final deste ano, os tempos de intervenção dos deputados únicos.

Entre os 17 textos apresentados pelo deputado do Chega estão temas tão diversos como um voto de condenação e pesar pelas mães que morreram em 2018 por complicações durante a gravidez, o parto e o puerpério, um de congratulação à AutoEuropa e seus trabalhadores pelo sucesso de produtividade alcançado em 2019, de condenação pelo preço dos passaportes na Venezuela. Pelo Livre, Joacine Katar Moreira apresentou um voto de saudação do dia mundial do solo, de saudação às pessoas com deficiência e de saudação às portuguesas e aos portugueses nascidos em Portugal sem nacionalidade portuguesa.

A intervenção de Ferro Rodrigues acontece num dia em que houve tensão no plenário depois de André Ventura ter sido advertido pelo Presidente por ter empregue a palavra “vergonha”. O deputado fez, depois, declarações aos jornalistas onde pediu intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.