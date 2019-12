Ferro adverte Ventura por repetir a palavra “vergonha”. “É uma vergonha”, responde o líder do Chega

Numa matéria em que todos os partidos concordaram, houve espaço para desentendimentos. O momento mais tenso do debate desta quinta-feira foi protagonizado pelo deputado André Ventura, do partido Chega, e pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

A discussão aconteceu após a apresentação de quatro projectos de lei (PEV, BE, PAN, PCP) e três projectos de resolução (CDS-PP, PSD e PS) sobre a remoção de amianto de edifícios públicos. No final da sua intervenção, Ventura criticou que o Governo tenha “uma linha de crédito” para a saúde e para subsídios vitalícios, mas não tenha para a remoção deste material. “É vergonhoso”, acusou Ventura, ainda que o programa do partido Chega não faça nenhuma referência ao amianto nem apresente nenhuma proposta sobre o tema.

Da mesma forma, o Chega não apresentou qualquer projecto de lei ou de resolução sobre esta matéria para discussão, até à data.

O uso repetido da expressão — muito repetida pelo deputado nas suas declarações — não foi bem recebido pelos deputados no hemiciclo e valeu uma advertência por parte de Eduardo Ferro Rodrigues.

“O senhor deputado utiliza as palavras ‘vergonha’ e ‘vergonhoso’ com demasiada facilidade o que ofende o Parlamento e ofende-o a si também”, declarou o presidente da Assembleia da República, enquanto era aplaudido pela bancada do PS.

Depois disso, Ventura pediu uma defesa de honra, concedida por Ferro Rodrigues, para dizer que “um deputado utiliza as expressões que entende em nome da liberdade de expressão”.

Ferro Rodrigues não deixou Ventura sem resposta. “Não há liberdade de expressão quando se ultrapassa a liberdade dos outros, que é o que o senhor faz”, declarou, antes de passar a palavra a outro deputado, por Ventura ter já esgotado o tempo. Mas Ventura voltou a responder, recorrendo novamente à mesma expressão: “É uma vergonha o que se está a passar neste Parlamento”, considerou o deputado do Chega.

Apesar do momento de tensão, o restante debate reuniu consenso em relação à urgência das medidas a aplicar para concluir a remoção de amianto dos edifícios públicos.

Mariana Silva, do PEV, notou que este é um tema que Os Verdes têm “colocado agenda política com relevante prioridade” e criticou o Governo PSD/CDS e o Governo PS por terem andado “apenas a marcar o passo”. No seu projecto de lei, Os Verdes defendem que Assembleia da República seja “anualmente informada sobre a calendarização prevista para a remoção de amianto” e pede que se dê “continuidade a um processo que já devia estar concluído”.

Também Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda (BE), lamentou que o Estado “não tenha dado devida resposta” e lembrou que a directiva europeia foi aprovada “já fora de prazo”. Apesar de a utilização de amianto ter sido proibida pela Comissão Europeia em 1999 (com efeito a partir de 2005), a Assembleia da República só aprovou a listagem e remoção deste material dos edifícios públicos em 2011.

No documento debatido esta quinta-feira, o BE propõe a actualização dessa lista — com critérios rígidos — até Junho do próximo ano, elencando “segundo graus de prioridade, as intervenções a efectuar e encontrar soluções para o seu financiamento” e rápida execução.

“A competência do amianto passou do Ministério do Ambiente para o Ministério das Finanças. Desconfiamos que deixe de ser um problema de saúde pública e passe a ser um problema de dinheiro”, afirmou Peralta.

Também o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) insiste na remoção de todos os equipamentos que contêm amianto em edifícios públicos da Administração Pública até 2020 e que 2021 faça o mesmo nos edifícios públicos da Administração Local. Além dos edifícios públicos, o PAN pede ainda que o Governo elabore um plano de intervenção para o diagnóstico e remoção de materiais em edifícios particulares até 2020.

O PAN propõe ainda a criação de uma comissão independente “que responda perante esta sobre a execução da presente lei”, informou a deputada Cristina Rodrigues. Para o PAN “o que foi feito até agora não está ao nível da exigência da situação”.

“No que diz respeito aos edifícios e equipamentos da administração pública central, foram identificados 4263 edifícios, dos quais 1364 representam perigo imediato para a saúde de trabalhadores e utentes”, notou ainda a deputada, dando nota de “vários hospitais de referência apresentarem fibras de amianto expostas, com todas as consequências que dai advêm. Dos edifícios identificados, segundo dados da associação SOS Amianto, apenas 367 foram intervencionados”.