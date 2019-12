O que os portugueses mais perguntaram ao Google em 2019 — e as respectivas respostas

Uma pesquisa rápida ou demorada no Google — todos sabemos que quando passamos para a segunda página de resultados já é o desespero a falar — costuma surtir o efeito desejado: o motor de pesquisa esclarece-nos sobre o que acabamos de lhe perguntar e ajuda-nos nas questões do dia-a-dia. Mas o que revela o olhar anual para o top de tendências na pesquisa do Google sobre as dúvidas dos portugueses? Que pesquisamos as questões mais triviais ou as mais complicadas e que confiamos nas respostas que vamos receber. Em relação a 2018, podemos concluir que algumas perguntas nunca mudam: os portugueses continuam a não saber como funciona o Tinder, como preencher o IRS ou como apagar a conta do Instagram. Em dez perguntas começadas por “como”, respondemos a seguir a (quase) todas.

Como saber onde votar?

Este foi o “como” mais pesquisado em 2019 pelos portugueses. E não é de admirar porque, entre eleições europeias e legislativas, os portugueses tiveram de ir às urnas duas vezes este ano: a primeira, em Maio, para escolher 21 dos 751 deputados do Parlamento Europeu e, mais tarde, em Outubro, para escolher os deputados que viriam a representar os eleitores na Assembleia da República. O processo de ir votar pode parecer complexo e muito burocrático à primeira vista, principalmente para quem vai fazê-lo pela primeira vez, mas é simples. O PÚBLICO tem vários guias feitos especialmente para as alturas de eleições, desde os prazos, números e votos à distância para as europeias, aos locais onde deves votar nas legislativas, acabando na bíblia para quem acabou de fazer 18 anos e não faz ideia do que é (ou em quem) votar — para este último dilema também podes consultar este artigo para perceberes com que ideologia te identificas mais.

Como fazer caramelo?

As receitas, mesmo as mais básicas, já se tornaram uma presença assídua neste top (em 2018 ensinámos-te a cozer camarões, por exemplo). Não fazemos ideia se este boom na pesquisa de receitas de caramelo está associado a algum acontecimento, gastronómico ou não, de 2019;​ ainda assim, aqui fica a receita mais simples de como fazer caramelo.

Gastronomia: contemporânea

Tipo de prato: doces

Tempo: depende de quantas vezes deixas queimar (mas, em média, 10 minutos)

Dificuldade: fácil a média (se nunca fritaste um ovo mais vale desistir já)

Doses? Depende da quantidade de açúcar e água que usares

Equipamento? Basta um tacho

Ingredientes? Só água e açúcar

O caramelo forma-se quando o açúcar chega ao seu ponto máximo de aquecimento (por volta dos 175ºC) e é a isto que se chama caramelizar (como diria a Billie Eilish​: Dah). Para 250 gramas de açúcar, junta 0,5 decilitros de água. Não mexas e deixa o açúcar derreter. Depois de um minuto em lume brando, deverás ter uma calda de açúcar. À medida que os minutos passam, os ingredientes vão começar a ficar mais e mais dourados. Quando a mistura estiver com cor de... caramelo, a receita está pronta.

Como fazer registo animal no SIAC ?

O Sistema de Informação dos Animais de Companhia (SIAC) entrou em funcionamento em Outubro de 2019 e contém todos os dados sobre a identificação de cães, gatos e furões, a sua titularidade e a informação sanitária obrigatória — daí que esta questão tenha sido uma das mais pesquisadas. O registo dos animais tem de ser feito pelo médico veterinário, depois da marcação do animal (ou depois de o profissional se certificar de que este já possui um microchip). Para saberes quase tudo sobre o registo, custos, prazos e isenções, podes consultar o artigo de perguntas e respostas do PÚBLICO sobre o tema.

Como ganhar dinheiro?

Não temos a certeza do que procuravam os portugueses quando pesquisaram isto, mas a nossa primeira sugestão de resposta seria: o dinheiro não traz felicidade. Ainda assim, e porque não somos life coaches, dizemos que ver o dinheiro a entrar na tua conta bancária, as notas a passarem-te pelas mãos ou o cheque a sorrir para ti (se o teu empregador ainda é dos que usa esse objecto da idade média) pode ser uma consequência directa de arranjar um emprego. No entanto, nos tempos que correm, há dezenas de maneiras de ganhar dinheiro extra (para além de um salário mensal). Deixamos-te algumas sugestões: vender roupa, livros, ou peças de decoração que já não usas ou com os quais não te identifiques, cobrar pelos teus talentos (se tens olho para a fotografia ou para a costura, podes tentar ganhar uns trocos), tornares-te num ou numa influenciador/a para seres representado por grandes marcas ou inscreveres-te para responderes a questionários.

E porque às vezes poupar é mais importante do que ganhar, deixamos-te um guia com dez dicas (de leitores do PÚBLICO e não só) para poupares os teus tostões.

Como ver o prémio da lotaria clássica?

A página dos Jogos Santa Casa está para os pequenos (ou grandes) apostadores como um exame nacional está para os miúdos: é uma ansiedade antes de entrar, uma felicidade quando se vê o resultado do nosso esforço e uma tristeza quando não acertamos na combinação (da escolha múltipla). Para saberes os resultados da Lotaria Clássica basta acederes à pagina dos Jogos Santa Casa, no separador Chaves e Resultados, e clicar em Lotaria Clássica. No mesmo separador podes também consultar os resultados de outros jogos, desde o Euromilhões ao Totoloto e ao M1lhão.

Como funciona o PayPal?

O PayPal é uma aplicação de transferência de fundos através da internet que assegura a segurança dos pagamentos e da recepção de dinheiro; é uma boa ajuda para quem vive com receio de ver os seus dados pessoais roubados. A aplicação é gratuita e funciona com acesso aos teus dados bancários. A diferença entre este e outro tipo de formas de pagamento é que no acto de compra online podes utilizar a opção pagar com a aplicação, em vez de teres que “revelar” a todas as páginas os teus dados. Se tens mais dúvidas sobre como criar uma conta ou como funciona o PayPal podes ver este vídeo que a empresa disponibilizou e que explica, passo a passo, tudo o que tens que fazer. Ou, então, consultar a parte de perguntas e respostas do site.

Como tirar ferrugem?

Se não sabias, ficas a saber: a ferrugem acontece por causa da oxidação do ferro — em contacto com o oxigénio presente na água e no ar, este metal oxida e dessa reacção surge a ferrugem, que deteriora pouco a pouco o material original. Isto pode acontecer com vários utensílios, desde ferramentas, superfícies, ou acessórios — daí que não tenhamos a certeza a que é que os portugueses que pesquisaram esta questão se referem. Ainda assim, não será necessário arranjares pêlo de morcego para tirar a ferrugem a alguma coisa. A Internet está cheia de dicas, umas mais “caseiras” do que outras, umas menos ou mais funcionais, entre elas sal e lima, vinagre branco, batatas e detergente ou bicarbonato de sódio — e, de repente, já tens a lista de compras para esta semana completa.

Se queres ainda mais dicas, o WikiHow é sempre uma boa enciclopédia digital. Mas o melhor, às vezes, é prevenir antes de ter que remediar: por isso podes ver este vídeo do PÚBLICO sobre como evitar a ferrugem.

Como funciona o Tinder?

Esta pergunta já é um cromo repetido de 2018, mas ao que parece os portugueses continuam a não saber utilizar uma das aplicações mais populares de encontros. Como todas as apps, terás de começar pela instalação. No nosso artigo de 2018 podes descobrir tudo sobre a arte de deslizar para a esquerda ou direita. Deixamos-te uma garantia: não é possível saber se foste ou não rejeitado no Tinder.

Como preencher o IRS?

Esta é a segunda repetição desta lista. Compreendemos que seja um assunto complicado, mas é como andar de bicicleta. À primeira é complicado, depois nunca mais se esquece e até nos gabamos do quão bem já dominamos o assunto (ou o desporto). Consulta aqui a nossa resposta de 2018.

Como apagar a conta no Instagram?

De 2018 para 2019, a nossa resposta a esta questão não mudou. Se estás mesmo decidir a apagar o Instagram (ou se queres só certificar-te de que é possível livrares-te de uma coisa que já infestou as nossas vidas), nós dizemos-te aqui. Dica: é mais fácil do que parece.