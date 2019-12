Greta Thunberg como personalidade do ano? “Ridícula”, diz Trump. Activista já respondeu

O Presidente norte-americano, Donald Trump, comentou esta quinta-feira, 12 de Dezembro, a escolha da Greta Thunberg como “Personalidade do Ano” pela revista Time, aconselhando a jovem sueca a controlar a “raiva” e ir ao cinema. A activista já respondeu, com ironia.

Embora felicitando a jovem por ter sido escolhida pela revista norte-americana, Donald Trump acrescentou considerar a escolha “ridícula”, numa declaração divulgada na rede social Twitter.

“Greta tem de aprender a controlar a sua raiva e ir ver um bom filme antigo com um(a) amigo(a)!”, disse. “Relaxa, Greta, relaxa!”, sublinhou o Presidente, que retirou os Estados Unidos do acordo climático de Paris e já tinha criticado Greta no passado.

A activista já respondeu, de uma forma que já tinha usado para reagir a declarações do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que esta semana a chamou “pirralha”, e mesmo de Donald Trump: alterando a sua biografia no Twitter. Greta autodefine-se agora como uma “adolescente a trabalhar no seu problema de controlo de raiva. Neste momento a relaxar e a ver um bom filme antiquado com um amigo”.

Thunberg foi escolhida esta quarta-feira, 11 de Dezembro, como “Personalidade do Ano” pela revista Time, que colocou na capa uma fotografia da jovem, tirada na costa portuguesa, sob o título “O Poder da Juventude”.

A jovem sueca ficou conhecida por ter dado início a um movimento global de combate às alterações climáticas. Em 2018, Greta – que tem 16 anos – faltou às aulas para acampar em frente do parlamento sueco, segurando uma placa onde se lia “Skolstrejk för klimatet” (“Greve escolar pelo clima”).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nos 16 meses seguintes, falou com chefes de Estado nas Nações Unidos, reuniu-se com o Papa, zangou-se com o Presidente dos Estados Unidos e inspirou quatro milhões de pessoas a unirem-se à greve climática global a 20 de Setembro de 2019, naquela que se tornou a maior manifestação pelo clima da história.

Para a Time, Greta Thunberg “conseguiu criar uma mudança de atitude global”, organizando um movimento mundial que pede mudanças urgentes.

Mais populares A carregar...

Donald Trump anunciou, em Junho de 2017, que os Estados Unidos iam abandonar o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas assinado em 2015, explicando que a retirada visava “uma reafirmação da soberania”. Trump afirmou na altura que os EUA iriam “gastar uma fortuna” com o acordo sobre as alterações climáticas e que perderiam milhões de empregos.