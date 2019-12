A Câmara do Porto tem bolsas de 15 mil euros para apoiar a criação artística

A Câmara do Porto tem bolsas no valor de 15 mil euros para atribuir a 15 projectos de criação artística e a dez espaços de programação, no âmbito do Criatório. O concurso anual “de apoio à criação e programação artísticas” na cidade abrange as artes visuais e curadoria; artes performativas; composição, programação e performance musical; literatura e ensaio crítico. Este ano, o projecto que faz parte da Pláka, a plataforma de apoio à prática artística no Porto, tem mais 135 mil euros para atribuir em bolsas face ao ano anterior.

Para os “projectos de criação artística”, a bolsa deverá servir para “consolidar a actividade de artistas e agentes culturais” desenvolvidos na cidade. Podem concorrer a esta modalidade entidades que não tenham beneficiado do apoio no ano anterior, que estejam “regularmente constituídas e devidamente registadas, se tal for obrigatório nos termos legais”, que tenham “os órgão sociais eleitos e em efectividade de funções, se aplicável”, que tenham a situação regularizada em termos de impostos e não se encontrem “em situação de incumprimento perante o Município do Porto”, lê-se no regulamento.

Já na modalidade “espaços de programação”, a bolsa tem como finalidade “apoiar os espaços de programação artística sediados no Porto, através do financiamento das suas necessidades logísticas, estruturais, de recursos humanos”, entre outras. Podem candidatar-se entidades colectivas sem fins lucrativos que tenham desenvolvido no ano anterior à abertura do concurso “programação enquadrada” no regulamento e cumpram os mesmos requisitos que os projectos de criação artística.

Mais populares A carregar...

As candidaturas, que devem incluir os requisitos descritos no regulamento, devem ser enviadas entre 18 de Dezembro de 2019 e 27 de Janeiro de 2020 para [email protected]