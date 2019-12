Uma chávena de chá

“É suposto” é um anglicismo que entrou pela língua portuguesa dentro - embora, paradoxalmente, seja necessário ser-se inglês para perceber o mal que fica. “It's supposed to be a paella” não é “é suposto ser uma paella” mas sim qualquer coisa como “dizem que é uma paella mas na realidade é um arroz amarelado de ervilhas com restos de frango”.

