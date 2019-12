A nova rebelião das massas

Os tempos de 2018 e 2019 foram assinados, à escala global, por protestos de rua de enorme violência, liderados por grupos inorgânicos que as forças da ordem mal conseguiram conter.

Em França, o protesto pacífico inicial dos “coletes amarelos”, um movimento pequeno-burguês e agrícola do interior esquecido pela globalização e pela arrogância relativista de Macron, transitou para uma “Jacquerie” infame, liderada por vândalos apostados em depredar Paris e os símbolos da República. Na Catalunha os CDR separatistas incendeiam edifícios, levantam barricadas, agridem cidadãos e atiram ácido contra a polícia. No Equador o Governo fugiu da capital para Guayaquil no meio de protestos violentos contra o aumento de gasolina seguidos de uma caótica revolta indígena. No Chile, um dos países mais prósperos da América Latina, um aumento do preço do metro gerou manifestações massivas da pequena burguesia contra o governo, seguidas de uma violência inédita do lúmpen das periferias, liderado por grupos organizados da extrema-esquerda que pilharam lojas, profanaram igrejas, incendiaram estações de metro e queimaram vivos 12 civis em supermercados. Na Bolívia, no Líbano e no Iraque manifestações violentas não pararam até à demissão dos chefes dos governos. E em Hong Kong um protesto das forças autonomistas degenerou numa rebelião predadora que parece convidar a um novo “Tiananmen”.

Cinco reflexões sobre uma insurgência civil. Semelhante revolta violenta de massas atingiu o patamar da “insurgência civil”, a qual suscita cinco reflexões.

Em primeiro lugar, ressalvando Hong Kong, toda a rebeldia de rua não visou ditaduras, mas regimes democráticos (França, Espanha, Equador e Chile) ou democracias deficitárias (Bolívia, Líbano e Iraque) e não se resumiu a contestar políticas pontuais, antes pretendendo derrubar chefes de Governo eleitos e até romper Constituições.

Em segundo lugar, salta à vista a debilidade dos governos e a incapacidade das forças da ordem em lidar com os motins, em boa parte graças a um sistema legal e judiciário híper-garantista, mais preocupado em deter polícias que reprimem amotinados, do que em punir estes últimos. Na Catalunha, o Governo obrigou os polícias a combater corpo a corpo com revoltosos que lhes atiravam ácido. No Chile, a obsessão do Ministério Público e juízes não se dirigiu para a carbonização de civis às mãos de rufias ou para depredações que custaram mais de três biliões de dólares e perdas de dezenas de milhar de postos de trabalho, mas para a punição de um infante de Marinha que atropelou um amotinado, para um soldado que abateu um incendiário durante o estado de emergência e para os feridos por balas de borracha. Frente a uma desautorização dos governos que tremem como gelatina ante as turbas, as forças de segurança preferem por vezes ficar ao largo e deixar edifícios arder e os políticos fugir pelas portas dos fundos em edifícios assaltados, como em Paris.

Em terceiro lugar, sob o manto diáfano de protestos mais ou menos pacíficos de descontentes com a qualidade de vida, acobertam-se grupos de extrema-esquerda financiados por redes transnacionais que usam o ciberespaço com uma mestria incomum para ações de terror, liderando um lúmpen ávido de saques.

Em quarto lugar, faz estarrecer a linha tendenciosa dos grandes media na divulgação dos tumultos. Primeiro minimizam a violência: “são protestos e não motins”. Depois dizem enganosamente tratar-se “de desobediência civil” (que é um desacato pacifico da lei, com aceitação de sanções) e não de uma insurgência que destrói, fere, mata e depois exige impunidade a governos encurralados. Para esses media, o que importa é captar a repressão policial e magnificar as manifestações. Entre a imagem de um centro comercial em chamas e a de um casal idiota com uma criança ao colo sorrindo numa manifestação tumultuada, prevalece a segunda.

Em quinto e último lugar, antevê-se um agravamento do fenómeno nos próximos anos e com ele a anomia e o deslaçamento de uma democracia representativa em crise.

Os dois alter-mundialismos. O “globalismo político militante” tem duas faces como “Janus”. De um lado os discípulos de Toni Negri e Michael Hardt e do seu alter-mundialismo marxista que aposta no efeito da globalização capitalista para destruir soberanias estatais, potenciar a concentração do capital, catalisar a proletarização das classes médias e derrubar ou capturar o centro do “império capitalista” à escala global. De outro lado, o transnacionalismo capitalista financista, centrado em edificar uma nova ordem supranacional, desmantelando fronteiras, dissolvendo direitos sociais, destruindo economias locais, fazendo circular migrantes e cavalgando o discurso da ideologia de género, do igualitarismo e da radicalização climática.

George Soros, que tudo financia, desde os nazis do Jobbik e separatistas catalães até aos traficantes de clandestinos africanos e asiáticos, foi bem claro na sua recente entrevista ao New York Times: a história segue o seu curso, mas este necessita de ser corrigido e muito em breve essa correção traduzir-se-á numa forte reação contra “o nacionalismo e a anti-globalização”. Para Soros e os grupos de que é instrumento, financiar os amotinados de rua é uma mera tática de ocasião para eliminar os soberanistas. Já para o alter-mundialismo marxista (com os seus pseudópodes do Fórum de S. Paulo e o Grupo de Puebla na América Latina), o apoio de Soros é bem-vindo conquanto permita colocar de joelhos democracias enfraquecidas.

Em face desta nova “rebelião das massas”, dois pontos críticos a tomar em conta. A globalização económica empilha migrantes enraivecidos nas periferias das grandes cidades, concebe novas formas de trabalho que multiplicaram jovens precários, segrega pequenos sindicatos rebeldes às decrépitas centrais, engrossa uma pequena burguesia com má qualidade de vida, propicia o desespero no interior rural e faz agora borbulhar um caldo de cultura que atira gente revoltada para os braços de agitadores profissionais que os usam como carne para canhão. Por outro lado, a hipertrofia demagógica dos direitos fundamentais, os limites insustentáveis colocados à ação das forças da ordem, a judicialização extrema do controlo da segurança do Estado criaram democracias manietadas e indecisas contra seus adversários. Parece evidente que, caso as usuais medidas securitárias e de urgência não sejam repensadas, o destino do voto popular será a sua redução a cinzas pela ação das turbas.

Os tempos que se aproximam de desintegração e de conflito entre globalistas e soberanistas, fazem definhar o centro político e colocam, frente a frente, a democracia e uma revolução maquilhada de “movimento social”. Tal como nos tempos de Bizâncio, enquanto certos sábios e “senadores” debatem temas esotéricos no conforto dos salões, lá fora, as minorias que não podem vencer eleições apressam-se a triunfar nas ruas, por via da violência organizada.