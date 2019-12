No meio do impeachment, democratas e republicanos arranjam espaço para acordos importantes

A poucos dias de Donald Trump se tornar no terceiro Presidente norte-americano em 230 anos a ser acusado de crimes puníveis com o afastamento da Casa Branca, o braço-de-ferro entre o Partido Democrata e o Partido Republicano teve folga suficiente para desatar alguns dos nós mais apertados no Congresso. Esta quinta-feira, à mesma hora que se dava um dos passos mais importantes em direcção ao impeachment, foi anunciado um acordo de princípio sobre o orçamento para 2020 que evita um novo encerramento de agências públicas em época de Natal.

O acordo foi anunciado no final de uma reunião entre os negociadores do orçamento por parte do Congresso e o secretário do Tesouro norte-americano, Steve Mnuchin, por parte da Casa Branca.

O receio de uma nova paralisação de várias agências públicas norte-americanas ainda não está totalmente posto de parte, mas o anúncio de um pré-acordo no actual ambiente de profunda divisão é um sinal muito positivo.

É o segundo grande acordo alcançado entre o Partido Democrata e o Partido Republicano nos últimos dias, ao mesmo tempo que decorre o processo de destituição do Presidente Trump.

Na terça-feira, o Partido Democrata anunciou o seu apoio à renegociação do acordo de comércio entre os EUA, o Canadá e o México. Conhecido como NAFTA 2.0, o acordo foi uma das principais promessas de Trump na campanha eleitoral de 2016.

Este cenário antecipa uma semana peculiar no Congresso norte-americano. Nos próximos dias, a Câmara dos Representantes deverá aprovar as acusações de abuso de poder e obstrução das investigações do Congresso contra o Presidente Trump, ao mesmo tempo que evita um shutdown e ratifica o novo acordo internacional com os dois países vizinhos.