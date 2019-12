Israelitas vão voltar às urnas pela terceira vez num ano

Israel terá eleições legislativas a 2 de Março de 2020, as terceiras em apenas um ano. Uma maioria de 94 deputados votou a favor da dissolução do Knesset e convocação de eleições, depois de o prazo para a formação de Governo com o resultado das eleições de Setembro ter sido ultrapassado à meia-noite de quarta-feira.

O primeiro-ministro e líder do Likud, Benjamin Netanyahu, e o líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, não chegaram a acordo sobre a formação de uma coligação governamental e nenhum tinha o apoio parlamentar necessário para formar uma coligação alternativa.

Os 55 deputados do Likud com o bloco ortodoxo não chegavam para ter a maioria num Parlamento de 120 lugares e os 35 lugares do partido Azul e Branco não chegavam a Gantz para formar Governo sozinho num sistema político em que as coligações são a regra. E, pelo meio, o líder do Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, recusou apoiar com os seus oito deputados um executivo liderado tanto por Netanyahu como por Gantz.

O impasse após as eleições de Setembro repete o que se passou após as de Abril. Nos últimos 21 dias, os deputados israelitas tiveram a oportunidade de nomear um deputado para formar um executivo, se recolhesse 61 assinaturas no Parlamento, mas nenhum candidato foi nomeado. Preferiram aguardar que o prazo para a formação de Governo terminasse e, depois, aprovar a dissolução do Knesset e convocação de eleições.

Há anos que Netanyahu domina a política israelita, mas, agora, vê-se cada vez mais fragilizado e pressionado para abandonar o poder. Foi formalmente acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em três processos judiciais - é a primeira vez que um primeiro-ministro israelita enfrenta este tipo de acusações estando em funções. Apesar de gozar ainda de muito apoio, a sua liderança do Likud está a ser contestada por Gideon Sa’ar, que pretende defrontá-lo numas primárias.

Nada garante que as eleições de Março produzam resultados eleitorais que permitam ultrapassar o impasse, diz o Times of Israel. Uma sondagem publicada esta terça-feira, citada pelo jornal israelita, mostra que o partido Azul e Branco de Gantz tem capitalizado com a crise de credibilidade de Netanyahu: aumentou a margem de avanço face ao Likud de um para quatro assentos parlamentares.

Gantz conseguiria eleger 37 deputados, enquanto Netanyahu se ficaria pelos 33 num Parlamento com 120 eleitos. Caso a sondagem se confirme nas urnas, ambos terão de regressar à mesa das negociações para formar uma coligação que lhes permita governar.

A sondagem aponta ainda para o risco de o Likud continuar a cair nas sondagens, caso Netanyahu vença as primárias para a liderança – a crise de credibilidade seria transmitida do político para o partido. Quando questionados sobre quem seria o culpado pelas terceiras eleições, 41% dos inquiridos apontaram o dedo a Netanyahu, 26% a Liberman e apenas 5% a Gantz. Outros 23% responderam que “são todos igualmente responsáveis”.