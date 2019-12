De quem é a culpa por Israel ir mais uma vez a votos?

Israel tem visto casos sem precedentes uns a seguir aos outros. O último foi o anúncio de que haverá eleições legislativas em Março, as terceiras no espaço de um ano. Antes, tinha sido a acusação formal de corrupção contra Benjamin Netanyahu por corrupção, na primeira vez que um primeiro-ministro em exercício é acusado deste crime. Antes ainda, fora o falhanço de Netanyahu em formar governo, apesar de ter sido o candidato com o bloco mais votado, e a sua decisão de ir para uma segunda eleição sem dar hipótese ao adversário para tentar formar um executivo.

Continuar a ler