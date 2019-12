COP25 chega ao último dia com tudo em aberto

A 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas, em Madrid, chega ao último dia com uma incógnita: será mesmo o seu último dia? As dúvidas sobre se será possível chegar a um consenso sobre os diversos pontos em discussão até às 18h desta sexta-feira, o horário previsto para o encerramento da cimeira, são mais do que muitas. Ontem, não havia qualquer ponto fechado, apesar da insistência da presidente chilena da COP25, Carolina Schmidt, ao início da tarde, durante uma sessão para actualizar o estado das negociações, para que os trabalhos fossem concluídos.

