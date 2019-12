Entre Corbyn e Boris, a escolha impossível

1. Talvez nunca como hoje tenham sido tão difíceis as escolhas dos eleitores nas segundas eleições legislativas desde o referendo que radicalizou de forma quase absoluta a vida política britânica. De um lado está Boris Johnson, cuja personalidade no mínimo controversa incomoda muita gente do lado de lá da Mancha. A sua fiabilidade é escassa, dizem quase todos os estudos de opinião. Já ninguém tem grandes dúvidas de que a sua carreira política foi e é movida por um único objectivo – entrar (e ficar) no número 10 de Downing Street -, muito mais do que por qualquer convicção sobre o destino do seu país.

Continuar a ler