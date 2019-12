Nem vegetarianos nem vegans. O que mais cresce em Portugal é a dieta flexitariana

O espanhol David Lacasa é um dos sócios da consulta Lantern, que fez o estudo sobre os hábitos alimentares dos portugueses.

PÚBLICO: ​De que forma julga que este tipo de estudo possa influenciar a indústria alimentar?

David Lacasa: O nosso propósito com este estudo é fazer ver a indústria que isto já não é um nicho de negócio, mas uma tendência perfeitamente instalada e que vai ter um impacto muito forte na maneira como escolhemos o que comemos e na nossa forma de consumo. Esperamos que as marcas vejam esta tendência como uma oportunidade para apostar no factor inovação e, com isso, criar e acrescentar valor. Actualmente a maneira como consumimos mudou, o universo da alimentação está em permanente evolução e as empresas têm de ter isso em conta.

A saúde é um dos factores que maior influência tem tido nestas mudanças e é o motivo mais transversal para as alterações de hábitos não só a nível alimentar, mas também ao nível de outros aspectos do consumo.

Além da saúde, quais são os outros motivos que os inquiridos apontaram para a adopção de uma dieta veggie?

Imediatamente depois da saúde, surgem a sustentabilidade e o bem-estar animal: as outras duas principais razões para adoptar uma dieta veggie. Além da alimentação, estas duas principais preocupações revelam-se especialmente interessantes porque têm impacto noutros níveis de consumo. No momento de escolher uma roupa, um perfume ou um produto de cosmética, mesmo os consumidores não veggies já revelam uma preocupação com a escolha de marcas “amigas do ambiente” e que não testam em animais – cerca de 51% dos consumidores não veggies –, pelo que estes dois motivos merecem tanta ou mais atenção por parte das marcas.

O que indicam os inquiridos relativamente a esses pontos: de que forma escolhem a roupa, os produtos de cosmética ou de farmácia?

Como mencionava, as mudanças de hábitos afectam muito mais do que apenas uma categoria. Uma vida saudável, nos dias de hoje, já vai muito além apenas da alimentação. 51% dos portugueses elegem produtos cosméticos que não fazem testes com animais. No caso do segmento veggie esta percentagem sobe até aos 74%. Mais ainda, no âmbito da moda, 63% dos portugueses dizem que não compram produtos de pele, um valor que sobe aos 79% no caso dos veggies. Em produtos farmacêuticos, 44% dos portugueses elegem produtos que não fazem testes com animais, 68% no caso dos veggies. Ou seja, esta é uma tendência que o consumidor adopta globalmente. Os seus hábitos mudam em diferentes vertentes garantindo que, no fim, isso resulta num estilo de vida mais saudável, sustentável e amigo do planeta. Precisamente por isso percebemos que esta tendência afecta não só o sector alimentar, mas todo o grande consumo, corroborando a forte necessidade de adaptação das marcas.

O que considera que tem levado ao crescimento do grupo específico dos flexitarianos?

Diria que é uma soma de vários factores, sendo que o primordial é o cuidado com a saúde. 74% dos flexitarianos adoptam esta dieta por essa razão. Este tipo de consumidor entende que um maior consumo de verduras e leguminosas é mais saudável. No fundo, esta é uma preocupação que tem vindo a ser transversal a toda a sociedade – não esqueçamos que 45% dos portugueses declara terem reduzido ou eliminado o consumo de carne vermelha no último ano – o que explica que esta seja a dieta, para já, com maior espaço de crescimento. Por outro lado, as dietas mais extremas, como o veganismo ou o vegetarianismo, são mais complexas de seguir e mais rígidas de implementar, o que justifica que, em prol da saúde, se mudem alguns hábitos não se sendo completamente radical – o caso dos flexitarianos. De referir ainda que um em cada três veggies estima que é complicado seguir a sua dieta fora de casa, o que explica também este fenómeno – a necessidade de reajustar todos os hábitos, com opções pouco satisfatórias fora de casa e também um dos motivos que leva os indivíduos a seguir um regime flexitariano, que não os obriga a deixar completamente a carne.

A mudança de hábitos representa uma oportunidade de negócio para pequenas indústrias locais, sobretudo quando os dados apontam para essa clara preferência dos flexitarianos?

Claramente. As grandes companhias estão a ver como os seus lucros estão a cair e o mercado não. São as pequenas empresas e as indústrias locais, mais artesanais, craft, as que melhor se estão a adaptar e a ganhar todo esse market share. Esta tendência é claramente uma oportunidade de ouro para as pequenas empresas. Primeiro, porque claramente já identificaram estas tendências e estão a agir, preocupando-se com este novo tipo de consumidor. Por outro, porque estão a assumir o espaço que as grandes empresas ainda estão a “deixar vago”: as grandes marcas ainda acham que isto é um nicho e que não é suficientemente grande para justificar a sua mudança e é aí que perdem o market share.