José Castelo Branco acusado de furto no Aeroporto de Lisboa

José Castelo Branco foi acusado de furto durante a sua passagem pela perfumaria da Duty Free Store, a loja isenta de impostos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e foi notificado para se apresentar, esta quinta-feira, no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

“Amanhã vou a tribunal!”, escreveu durante a noite passada a figura pública na sua conta de Twitter, onde já tinha publicado o que acontecera em jeito de desabafo: “(...) Fazem-me ficar retido horas! E aos corruptos não fazem nada!”

Amanhã vou a tribunal! — José Castelo Branco (@JoseCasteloBra2) December 12, 2019

Mais A carregar...

Esta não é a primeira vez que o marchand tem problemas no aeroporto. Em 2003, foi detido com a mulher, a empresária Betty Grafstein, dona da Grafstein Diamond Company, por tentar passar na alfândega com jóias não declaradas.

Acusam de me roubar um perfume e fazem me ficar retido horas ! E aos corruptos não fazem nada ! — José Castelo Branco (@JoseCasteloBra2) December 11, 2019