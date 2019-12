Cristiano Ronaldo protagoniza momento de ternura com Alana Martina

Pelo Instagram de Cristiano Ronaldo reinam os momentos de glória desportiva e as marcas que promove graças à sua imagem, mas também, por vezes, instantes mais íntimos, em família.

Esta semana, um particular momento com a filha Alana Martina está a fazer as delícias das redes sociais. “Como não me apaixonar pela minha doce princesa?”, pergunta a estrela da Juventus. Mais de 25 milhões de visualizações e 75 mil comentários depois, é garantido que a pequena Alana Martina derreteu muitos corações para além do do pai.

Alana Martina é a única filha de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodriguéz; o futebolista é ainda pai de Cristiano Ronaldo Jr., de nove anos, e dos gémeos Eva Maria dos Santos e Mateo Ronaldo dos Santos, de dois anos e meio.