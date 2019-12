Grupo Pestana abre mais dez hotéis em 2020, três deles com Cristiano Ronaldo

O Pestana Hotel Group está a celebrar 47 anos de vida, a abertura do 100.º hotel (e logo em Nova Iorque) e, aproveitando o balanço, confirmou para 2020 a abertura de uma dezena de unidades, incluindo novas pousadas e novos CR7, tanto em Portugal, como em Espanha, Marrocos e mais EUA.

Só Pestana CR7 Lifestyle Hotels, a marca que detém em parceria com Cristiano Ronaldo, serão três: na Gran Vía de Madrid (cidade onde o grupo já se estreou este ano), no West Side de Nova Iorque e em Marraquexe. E mais um novo hotel CR7 foi também anunciado: deverá abrir em 2023 em Manchester – é de lembrar que o jogador brilhou no Manchester United entre 2003 e 2009 (e este será o 7.º CR7). A internacionalização da marca hoteleira CR7 é uma das grandes apostas do grupo, a par do reforço do “posicionamento em Portugal”, sublinha-se em comunicado.

Os hotéis CR7 vivem do ícone em todos os detalhes Enric Vives-Rubio Os hotéis CR7 vivem do ícone em todos os detalhes Enric Vives-Rubio Os hotéis CR7 vivem do ícone em todos os detalhes Enric Vives-Rubio Fotogaleria Enric Vives-Rubio

“A par da liderança em Portugal, a estratégia internacional passa pela aposta em produtos diferenciados, em localizações privilegiadas, consideradas das mais competitivas do mundo”, diz José Roquette, director de desenvolvimento do grupo, citado em comunicado.

Não em vão, uma das primeiras grandes novidades de 2020 será a chegada ao coração de Manhattan. O Pestana Park Avenue vem juntar-se ao que foi a estreia nos EUA, em Miami, em 2013 - outro hotel, no Ironbound de Newark, área com forte presença da comunidade portuguesa, também já começou a ser construído.

As novidades passam também por Lisboa, “com dois hotéis já anunciados”, ao Marquês e na Baixa, e com o avanço do projecto de “uma nova Pousada na cidade”, e pelo Porto, com a abertura de mais duas unidades, Pestana Douro e Pousada do Porto, esta na rua das Flores.

Já na Madeira, avançará um novo hotel em Câmara de Lobos (onde abriu o Churchill Bay este Verão). No Algarve, a Pousada de Vila Real de Santo António.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além do reforço português e norte-americano, o grupo reposiciona-se também em Marrocos: depois de Casablanca, e além do novo CR7 em Marraquexe, a marca Pestana prepara-se para também chegar a Tânger.

Pelas contas do grupo, “o maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa”, até 2025, a marca Pestana terá mais 3500 quartos (2000 deles já em 2020), num investimento estimado de 250 milhões de euros. Segundo referem, nas unidades que actualmente detém em 15 países, gerem “uma equipa global de sete mil colaboradores” e servem actualmente 3,5 milhões de hóspedes por ano.