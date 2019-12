Tivesse o Vitória de Guimarães tido a “estrelinha” mais cedo…

Orgulho e dignidade. Foi isto que Ivo Vieira pediu ao seu Vitória de Guimarães e foi isto que os jogadores lhe deram. Feridos no orgulho, fizeram por ganhar. Com dignidade, jogaram olhos nos olhos do mais poderoso Eintracht Frankfurt e venceram, nesta quinta-feira, por 2-3, num final de jogo “louco” e que poderia ter custado caro aos alemães – só se apuraram para a fase seguinte porque o Arsenal conseguiu reverter o 2-0 que chegou a sofrer do Standard Liège.

O Vitória teve, finalmente, a “estrelinha” que lhe faltou noutros jogos, marcando dois golos com alguma fortuna. Tivesse essa sorte chegado mais cedo, nesta Liga Europa, e os minhotos poderiam ter lutado mais por um eventual apuramento para a fase seguinte.

Sem VAR, o golo valeu

O Vitória entrou muito bem no jogo, sem medo de pressionar num bloco médio-alto e sem receio de colocar vários jogadores em situações de transição ofensiva. Logo aos oito minutos, adiantou-se num lance em que bem pode agradecer a ausência de VAR na Liga Europa.

O árbitro, com um critério bastante largo e a permitir muito contacto, parece ter levado demasiado longe a intenção e deixou por marcar uma entrada perigosa de Poha. Com o jogador do Eintracht caído, o Vitória saiu em transição e o mesmo Poha soltou Rochinha, que finalizou cruzado. Com VAR, o golo seria, provavelmente, invalidado. Mas valeu.

Frente aos três centrais do Eintracht, o Vitória, inteligentemente, nunca “queimou” André Pereira na pressão solitária e inútil à construção adversária, deixando-o numa zona mais recuada e montando, com os médios, uma pressão mais sólida na zona do meio-campo. E isso surtia efeito, com a equipa a conseguir recuperar várias bolas na zona central do terreno, quando o Eintracht procurava verticalizar o jogo pelos centrais. Daí, saíam boas transições, com os alemães desposicionados. Aconteceu na má definição de Davidson, em quatro contra três, e no mau remate de Musrati, em zona frontal, de fora da área.

Um pecado com nome de guarda-redes

Até que, à passagem da meia hora, Miguel Silva mostrou aquilo que tem evidenciado na carreira: capacidade de fazer defesas tremendas, com grandes reflexos, e facilidade em cometer erros bizarros. O guardião impediu um golo de Gonçalo Paciência, com uma defesa tremenda, aos 30’, poucos segundos antes de saltar a uma bola com André Silva e… deixá-la passar por entre as mãos. Erro gigantesco do guarda-redes português e empate na partida.

Pouco depois, o Eintracht deu a volta ao marcador, novamente fruto de um erro individual. Toda a linha defensiva minhota subiu para colocar os adversários em fora-de-jogo, mas Pedrão ficou “a dormir”. Kostic, em jogo, pôde receber no corredor, com a linha defensiva vitoriana apanhada em contra-pé. Cruzamento bem tirado, nova má leitura de Pedrão na tentativa de interceptar a bola, e Kamada finalizou, sozinho, ao segundo poste.

Um resultado que premiava uma equipa alemã muito frágil e permanentemente desequilibrada. Outra capacidade do Vitória na definição teria permitido aos portugueses vencerem este jogo de forma clara, como provaram o remate à trave de Florent, aos 55’, e a boa transição aos 57’, sem finalização.

Seria redutor resumir um jogo aos detalhes individuais, sobretudo na falha de Miguel Silva, mas era para aí que se encaminhava a partida, perto de uma derrota algo injusta para os minhotos. Até que chegou a “estrelinha”. Aos 85’, Musrati rematou na área e beneficiou de um desvio para festejar o golo. Dois minutos depois, foi a vez de Edwards – grande entrada no jogo – beneficiar de um desvio num adversário para finalizar.

Com alguma sorte, o Vitória conseguiu ter aquilo que, apenas com engenho, não tinha conseguido. Faz parte.