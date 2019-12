Vincenzo Nibali inicia “ataque” ao Giro na Volta ao Algarve

O ciclista italiano Vincenzo Nibali, vencedor de quatro “grandes voltas”, vai iniciar a temporada 2020 na Volta ao Algarve, que decorre entre 19 e 23 de Fevereiro, anunciou, nesta quinta-feira, a equipa Trek-Segafredo.

“Vincenzo Nibali irá correr com as cores da Trek pela primeira vez na Volta ao Algarve, como início da sua preparação para o Giro. A prova portuguesa assinalará também a primeira vez que Nibali corre ao lado do companheiro Bauke Mollema. O recente vencedor da Volta à Lombardia também iniciará a época em Portugal”, revelou a formação norte-americana, em comunicado.

De acordo com a Trek, a Volta a Itália será o “alvo” do ciclista italiano em 2020, depois de ter sido segundo, atrás de Richard Carapaz, na temporada passada.