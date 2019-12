Sporting experimenta uma vida sem Bruno na Áustria

Pela terceira vez esta época, o Sporting vai subir ao relvado sem Bruno Fernandes. Essa será uma de várias alterações que Jorge Silas vai promover nesta quinta-feira (17h55, SPTV1) frente ao LASK Linz, no jogo que encerra a participação “leonina” na fase de grupos da Liga Europa. Com o apuramento já garantido, tanto para “leões” como para os austríacos, estará apenas em causa a hierarquia final do Grupo D. E é o Sporting que está em vantagem, precisando apenas de um empate para manter a liderança e garantir o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16 avos-de-final. Mas terá de o fazer com uma equipa bastante alternativa.

As pistas para o “onze” desta noite estão na lista de convocados e nas palavras do próprio Silas. “Alguns jogadores têm um risco de lesão elevado”, apontou o treinador do Sporting ainda em Lisboa. Bruno Fernandes foi poupado à viagem a Linz por estar a cumprir um jogo de castigo – viu o quinto amarelo frente ao PSV Eindhoven –, enquanto jogadores como Jéremy Mathieu e Luciano Vietto ficaram de fora da convocatória num contexto de gestão de recursos humanos, tendo em vista o confronto nos Açores frente ao Santa Clara, na próxima segunda-feira. Ristovski, por seu lado, não está inscrito para jogar nas competições europeias.

Entre todos os ausentes, o Sporting irá sentir mais a falta de Bruno Fernandes, que tem sido, de longe, o melhor jogador da equipa. Basta dizer que duas das derrotas que o clube tem esta época aconteceram em jogos que não tiveram o “capitão” a titular. Uma aconteceu em Alvalade, frente ao Famalicão (Bruno estava castigado e não jogou), a outra foi em Alverca e ditou a eliminação da Taça de Portugal (começou no banco e entrou na segunda parte). Claro que o Sporting já perdeu com ele em campo, mas a sua presença nunca será um problema para uma equipa que tem dificuldades em criar e marcar – Bruno Fernandes tem, à sua conta, 12 golos e dez assistências, o que significa que mais de dois terços dos golos “leoninos” (34) têm a sua marca.

Sem o “intocável”, como Silas lhe chamou, e sem outros elementos que têm sido importantes (sobretudo Vietto e Mathieu), abrem-se várias vagas na equipa. Não haverá grande dificuldade para adivinhar o substituto de Mathieu – será Ilori a fazer dupla com Coates no centro da defesa – e, tendo em conta que esteve na conferência de imprensa, é provável que Rafael Camacho também tenha uma oportunidade como titular numa das alas, ele que já foi nove vezes suplente utilizado. A convocatória sugere ainda que Silas dê oportunidades a jovens como Pedro Mendes (que já marcou um golo na Liga Europa, em Eindhoven), Rodrigo Fernandes ou Gonzalo Plata.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A importância de ser primeiro

O desfecho deste jogo em Linz pode ser a diferença entre uma carreira curta ou uma carreira longa na Liga Europa. Ganhar o agrupamento deixa os “leões” com o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos 16 avos-de-final e longe de equipas como o Ajax ou o Inter Milão. E esta Liga Europa tem sido um porto de abrigo para Silas desde que assumiu o comando técnico dos “leões”: quatro vitórias em quatro jogos, incluindo uma por 2-1, em Alvalade, frente ao adversário desta noite.

Do lado do LASK Linz, que foi a grande surpresa do agrupamento, não haverá qualquer mudança de atitude por o Sporting apresentar uma equipa sem vários dos seus habituais titulares. “É indiferente a equipa que vier. Estamos motivados para ganhar. É igual se vem a equipa A, B ou C”, garantiu Valérien Ismael, técnico francês do LASK, actual segundo classificado da Liga austríaca, a apenas dois pontos do líder Red Bull Salzburgo.