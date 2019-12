Sp. Braga e Vitória com pouco por que jogar na Liga Europa

Sp. Braga e Vitória de Guimarães jogam hoje, na Liga Europa, sob um contexto pouco apelativo. De um lado, os bracarenses já têm garantido o apuramento para a próxima fase da competição. Do outro, os vimaranenses já nada podem levar desta competição, restando-lhes deste último jogo o prazer de jogar numa montra europeia.

O jogo do Sp. Braga na Eslováquia, frente ao Slovan Bratislava, não é, no entanto, tão inócuo como o do Vitória. A equipa de Sá Pinto, apesar de já estar apurada, ainda tem em aberto o primeiro lugar do grupo, que lhe dará o estatuto de cabeça de série no sorteio dos 16 avos-de-final. Para já, o Sp. Braga lidera o Grupo K, com mais um ponto do que o Wolverhampton, e, ganhando em Bratislava, assegura esse posto. Simples e sem necessidade de fazer mais contas. Empatando ou perdendo, então ficará dependente do que fizerem os “wolves” na recepção ao Besiktas.

O estatuto de cabeça de série permitiria ao Sp. Braga evitar equipas como Ajax e Sevilha, ou até formações como Arsenal, Inter de Milão e Manchester United, cujo estatuto, embora bem encaminhado, ainda está por confirmar.

O objectivo de ser primeiro do grupo é, para Sá Pinto, treinador dos bracarenses, motivo para olhar para a partida com seriedade. “Se pudermos fugir às equipas mais difíceis, vamos evitar isso”, assumiu, na antevisão do jogo, apesar de apontar a partida como palco ideal para oportunidades aos jogadores menos utilizados: “Estamos dentro de um ciclo de cinco jogos. Vamos jogar muito, ainda. E amanhã [hoje] será uma oportunidade para alguns que não têm tido tantas oportunidades”.

A “dignidade” vitoriana

Na Alemanha, o Vitória de Guimarães, sem nada por que lutar no Grupo F, defronta o Eintracht Frankfurt pelo orgulho e dignidade, como definiu Ivo Vieira, treinador dos minhotos. “Não temos o objectivo de seguir em frente, mas temos a nossa dignidade e orgulho”, assinalou.

Já o Eintracht quer uma vitória para evitar contas adicionais no final. É que um empate frente pode deixar este grupo à beira de uma autêntica confusão, algo que, no site da UEFA, até motivou uma explicação adicional por parte do organismo. É que, com uma igualdade no Eintracht-Vitória e um triunfo belga no Arsenal-Standard, os três primeiros terminarão com 10 pontos. Aí, será feito um “campeonato” a três para desempatar. Acontece que esse campeonato terminará, também ele, empatado. O terceiro critério de desempate obrigará a uma contabilização da diferença de golos apenas nos duelos entre as três equipas. O cenário será complexo — e levará a muitas contas —, pelo que os alemães quererão vencer para não ficarem sujeitos a problemas.

Além de querer evitar a “calculadora”, o Eintracht - que em Guimarães se impôs por 0-1 -quer mostrar autoridade em Frankfurt. “O jogo é na Alemanha e queremos mostrar que, aqui, mandamos nós”, disparou o avançado português Gonçalo Paciência.