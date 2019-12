Sp. Braga reactivo fecha fase de grupos em primeiro

Sp. Braga ou Wolverhampton, qual dos dois terminaria a fase de grupos da Liga Europa como vencedor do Grupo K? A 6.ª jornada ajudou a materializar a tendência registada nos jogos anteriores e os minhotos acabaram mesmo no primeiro lugar, graças a um triunfo difícil mas moralizador no terreno gelado do Slovan Bratislava (2-4).

Temperaturas baixíssimas e um adversário mais acostumado ao frio e sem nada a perder na competição, foi isto que a equipa portuguesa encontrou na Eslováquia. No seu desenho habitual, mas com Francisco Trincão a ser o escolhido para formar com Rui Fonte a dupla mais adiantada do 4x4x2, o Sp. Braga foi controlando as operações, mas acabaria por ser surpreendido num lance em que Pablo e Bruno Viana hesitaram. A bola foi colocada na profundidade, Sporar aproveitou a passividade alheia e rematou cruzado para o 1-0.

Estavam cumpridos 42’ e parecia que o Sp. Braga ia recolher aos balneários em desvantagem. Mas num jogo em que as aparências iludiram, a resposta foi autoritária. Dois minutos depois, Rui Fonte aproveitou uma bola parada para, de cabeça, igualar o encontro e relançar as contas para o segundo tempo.

Com a neve a cair copiosamente no relvado do National Football Stadium, o ritmo da partida continuou morno. E o filme repetiu-se aos 70’, com Moha a rasgar numa diagonal interior para a área minhota e, com parca oposição, a concluir com um remate ao segundo poste já em zona central.

Ia ser necessário um novo golpe de asa para recuperar do golpe e o Sp. Braga não tardou a responder. Com relativa facilidade em chegar a zonas de criação, a equipa portuguesa fez a bola chegar a Trincão, que rompeu na área com critério e encontrou o espaço suficiente para finalizar de pé esquerdo (72'). À segunda, os minhotos tinham aprendido a lição. Agora era a vez de a equipa de Ricardo Sá Pinto impor a sua lei.

Descongelada a fórmula do sucesso, o Sp. Braga atalhava cada vez mais caminho rumou à baliza do Slovan e, aos 75’, virou mesmo o resultado, com um misto de classe (excelente iniciativa individual de João Novais) e felicidade (Ricardo Horta não conseguiu desviar a bola mas o central Bozhikov acabou por encaminhá-la para as redes).

O Slovan, mais desequilibrado, expôs-se então às transições ofensivas e só não sofreu o 2-4 mais cedo porque Ricardo Horta transformou um golo quase certo numa grande defesa de Dominik Greif. Só que a avalanche era tal que o quarto golo chegou mesmo, pela cabeça de Paulinho, lançado para o lugar de Rui Fonte aos 82’.

Estava garantido o primeiro lugar, apesar de o Wolverhampton ter goleado o Besiktas (4-0) com um hat-trick de Diogo Jota. O Sp. Braga passou com distinção o exigente Grupo K e vai ser cabeça de série do sorteio dos 16 avos-de-final, na próxima segunda-feira.