FC Porto vence Feyenoord e garante 16 “avos”

O FC Porto venceu esta quinta-feira o Feyenoord (3-2) na sexta e última jornada do Grupo G da Liga Europa, garantindo o apuramento para os 16 avos-de-final da competição na condição de primeiro classificado do agrupamento, à frente do Rangers, que empatou em Glasgow (1-1) com o Young Boys.

Luis Díaz (14'), Malacia (15’ p.b.) e Soares (34') marcaram para a equipa portuguesa, que depois de ter estado a vencer por dois golos de vantagem consentiu o empate do Feyenoord, com dois golos de Botteghin (19') e Larsson (22').

O FC Porto atingiu o intervalo em vantagem, mas teve que sofrer num segundo tempo sem golos, com Marchesín a evitar dissabores com um par de intervenções. Primeiro a segurar uma bola devolvida pelo poste e depois a travar o remate de Narsingh.

O FC Porto, que voltou a contar com Uribe no onze titular, acabaria por manter a vantagem, concretizando o objectivo principal na Europa.