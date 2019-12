Conselho de Disciplina abre inquérito sobre caso do túnel do Jamor

As alegadas agressões entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro, treinadores do FC Porto e do Belenenses SAD, vão ser investigadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito aos incidentes do túnel do Jamor – ocorridos no jogo entre as duas equipas, no último domingo –, depois de terem sido tornadas públicas, pela SIC, imagens de confusão entre elementos técnicos das duas formações.

As notícias dos últimos dias referem que o treinador do Belenenses SAD ter-se-á queixado de ter sido agredido por Sérgio Conceição, que recusou abordar o assunto, remetendo explicações para depois do jogo desta quinta-feira, frente ao Feyenoord.

A investigação do caso vai ser feita, para já, pela Comissão de Instrutores da Liga, que devolverá, posteriormente, o processo ao CD, que tomará uma decisão final sobre eventuais castigos.