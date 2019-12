Sporting de “segunda” perde na Áustria

Derrota a abrir a campanha europeia, derrota a fechar a fase de grupos. O Sporting perdeu nesta quinta-feira na Áustria, frente ao LASK Linz, por 3-0, na última jornada do Grupo D da Liga Europa. Já com a qualificação para os 16 avos-de-final no bolso, os “leões” só precisavam de um empate para ficarem em primeiro do agrupamento e irem para o sorteio da próxima segunda-feira com o estatudo de cabeça de série, mas o desaire frente aos austríacos atirou a equipa de Jorge Silas para o segundo lugar (12 pontos, menos um que o LASK) e com o risco de ser emparelhada com equipas como o Inter Milão, o Ajax, o Red Bull Salzburgo ou o Sevilha.

Silas escolheu um “onze” muito alternativo para este segundo confronto com a formação austríaca, com muita juventude e com jogadores menos rodados e isso notou-se ao longo do jogo. Sem Bruno Fernandes para dar a chama criativa habitual, o Sporting raramente soube o que fazer em campo e perdeu com justiça face a um adversário que já tinha sido superior em Alvalade na primeira volta. Mas nesse jogo havia Bruno e Luiz Phellype para marcarem os golos que dariam o triunfo aos “leões”. Desta vez, o capitão nem sequer fez a viagem (estava castigado) e o brasileiro só entrou na segunda parte. Mathieu também não estava lá para comandar a defesa, numa clara estratégia do técnico do Sporting de poupar recursos para o jogo de segunda-feira, nos Açores, frente ao Santa Clara. Se esta segunda unidade resultasse, tanto melhor. Se não resultasse, as perdas desportivas seriam mínimas.

Entre as novidades estavam jogadores como Miguel Luís, Rodrigo Fernandes, Rafael Camacho e Pedro Mendes, mais a titularidade de outros que fazem parte da estratégia de rotação, mas que não são indiscutíveis, como Ilori, Eduardo e Jesé. Só que não havia grande conectividade entre os sectores e os austríacos pareceram sempre muito confortáveis na partida. Aos 23’, o LASK Linz deu expressão à sua superioridade, com o central Trauner a marcar de cabeça o 1-0, na sequência de um canto, deixando mais uma vez bem evidentes as deficiências “leoninas” nas bolas paradas defensivas.

Ainda na primeira parte, aos 34’, Renan Ribeiro teve uma entrada disparatada sobre João Klauss, tentando fazer a mancha num remate do avançado do LASK Linz e atingindo-o com a perna. O árbitro assinalou grande penalidade, expulsou Renan e entrou Maximiano para a baliza do Sporting — o jovem Rodrigo Fernandes foi o sacrificado. O jovem guardião “leonino” quase que defendeu o remate de Klauss, mas a bola entrou pelo meio da baliza e foi mesmo o 2-0 para os austríacos.

A perder por dois e com menos um jogador (e, claro sem um jogador como Bruno Fernandes para inventar qualquer coisa), o Sporting teve pouca capacidade de reacção e só com a segunda parte bem adiantada é que teve uma verdadeira oportunidade de golo. Aos 63’, Pedro Mendes ganha um lance na raça e consegue meter a bola em Rafael Camacho, que entra na área mas não tem o sangue frio suficiente para rematar no momento certo. O jovem extremo acabou por ser um dos menos maus dos “leões”, tal como Pedro Mendes (um ponta-de-lança combativo que sabe usar o físico) e Maximiano, que ainda conseguiu um par de boas defesas para cimentar o seu lugar como o dono da baliza do Sporting.

Depois de já ter lançado Doumbia no início da segunda parte, Silas ainda apostou em Luiz Phellype, mas nada aconteceu para impedir que o Sporting perdesse pela segunda vez nesta fase de grupos — já tinha perdido na Holanda frente ao PSV Eindhoven. Raguz, que já tinha tido um golo anulado minutos antes, ainda fez o 3-0 no tempo de compensação, e Silas, que tinha vencido todos os jogos na Liga Europa como treinador do Sporting, sofreu a primeira derrota.

Agora, é pensar no campeonato. Seja quem for o próximo adversário na Liga Europa, só será um problema daqui a dois meses.