Actor Ângelo Rodrigues foi o tema mais pesquisado em Portugal

Ângelo Rodrigues foi o assunto mais popular nas pesquisas no Google feitas em Portugal em 2019. A procura de informação sobre o actor subiu a pico em Agosto, quando o português de 31 anos foi internado devido a uma infecção numa perna provocada por injecções de testosterona, que o actor tinha realizado por motivos estéticos.

Flamengo, o nome da equipa de futebol brasileira liderada por Jorge Jesus, ocupa a segunda posição da lista de temas mais pesquisados, depois de o clube ter conquistado o título de campeão sul-americano em Novembro. O pódio das pesquisas em Portugal fica completo com o nome do actor Cameron Boyce, que morreu este ano vítima de uma convulsão causada por um ataque de epilepsia enquanto dormia.

Top pesquisas gerais - Portugal Ângelo Rodrigues Flamengo Cameron Boyce Eduardo Beauté Museu do Prado Claudio Bravo Camus Queda do Muro de Berlim Roberto Leal Conan Osíris Copa América

A lista de pesquisas mais populares inclui ainda temas como a queda do muro de Berlim (que completou três décadas em 2019), a Copa América e o Museu do Prado, em Madrid, que este ano celebrou o seu bicentenário e foi fundado por Isabel de Bragança, a infanta portuguesa que viria a ser rainha de Espanha.

A informação foi revelada pelo Google que, como é hábito, a menos de um mês do final do ano faz o balanço de como as suas ferramentas foram usadas. Recentemente, também divulgou a lista dos vídeos mais populares no YouTube.

Top 10 perguntas - Portugal Como saber onde votar? Como funciona o Tinder? Como fazer caramelo? Como fazer registo animal no SIAC? Como preencher o IRS? Como ganhar dinheiro? Como ver o prémio na lotaria clássica? Como funciona o PayPal? Como tirar ferrugem? Como apagar a conta no Instagram?

Mas não são só nomes de celebridades ou equipas de futebol que levaram os portugueses a pesquisar no Google. Também foram feitas muitas perguntas: em 2019, “Como saber onde votar?” lidera, seguida de “Como funciona o Tinder?” (uma pergunta de topo de 2018 que se mantém) e “Como fazer caramelo?”. São questões mais frequentes do que que “Como preencher o IRS?”, “Como ganhar dinheiro?”, “Como ver o prémio na lotaria clássica?” ou “Como apagar a conta no Instagram?”, que também fazem parte do top dez de pesquisas.

Ao nível das séries mais pesquisadas em Portugal, os reality shows Quem quer namorar com o agricultor (SIC), Casados à primeira vista (SIC) e Quem quer casar com o meu filho (TVI) entraram ambos no top dez de programas de televisão, mas o primeiro lugar do pódio vai para Game of Thrones, seguido da cerimónia de entrega dos Óscares e da série Chernobyl.

Foto O nome de Neymar foi o segundo mais pesquisado na lista de de personalidades mundiais JEAN-PAUL PELISSIER/Reuters

Mais Neymar do que Greta

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A nível internacional, o desporto também lidera, com o “India vs South Africa” (uma referência ao jogo de críquete entre as duas selecções nacionais) no topo de pesquisas mundiais. O nome do jogador de futebol americano Antonio Brown surge no topo de personalidades mais pesquisadas, seguido do futebolista brasileiro Neymar. Mas não pelo desempenho dos jogadores em campo. Actualmente, a antiga estrela da National Football League é acusada de ter violado a sua ex-treinadora, Britney Taylor. Já Neymar foi acusado de ter violado uma mulher em Junho. Embora contradições e falta de provas suficientes tenham impedido Neymar de ser formalmente acusado do crime, o futebolista foi chamado a depor por ter publicado mensagens e imagens privadas da mulher que o acusava de violação para se defender.

O nome da activista ambiental Greta Thunberg surge no sétimo lugar da lista.

O Google explica que a lista é “um olhar anual para o top de tendências na pesquisa”. Baseia-se em múltiplas fontes, incluindo a ferramenta Google Trends, que pode ser consultada por qualquer pessoa e mostra as pesquisas mais populares, a nível global, ao longo do tempo. “As tendências geralmente identificam melhor o que chamou mais a atenção das pessoas em 2019 relativamente a 2018”, clarifica ainda a equipa do Google num comunicado sobre os resultados. Variações da mesma pesquisa, ou as pesquisas para aceder a ferramentas online (por exemplo “gmail iniciar sessão” ou “facebook”), são desclassificadas.