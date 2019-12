Para lá dos exames, que escolas preparam melhor os alunos? As privadas ou as públicas?

Vi a performance dos alunos portugueses no PISA de 2018 sem saber muito bem o que pensar. A tendência de longo prazo é boa. Fomos dos países que mais progrediram nos últimos 18 anos. É inevitável porém que fiquemos tristes ao perceber que os resultados desta última avaliação representam uma estabilização (se não mesmo um ligeiro decréscimo) em relação à anterior. Como uma andorinha não faz a Primavera, temos de esperar pelas próximas avaliações do PISA para tirar conclusões. De qualquer forma, devemos ter a consciência de que passar de mau para bom (como já conseguimos) é menos difícil do que passar de bom para excelente.

Continuar a ler