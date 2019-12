INEM teve de esperar por autorização militar para socorrer Comandos

Quando o médico e o enfermeiro do INEM chegaram à enfermaria montada numa tenda para a Prova Zero do Curso 127 dos Comandos, já “não houve reacção” do jovem que entrara em paragem cardiorrespiratória poucos minutos depois das 20h30. Antes disso, a equipa médica da ambulância teve de aguardar por uma autorização na porta principal para entrar no campo por se tratar “uma instituição militar”, revelou esta terça-feira o médico Cláudio Caiado, sem referir quanto tempo esperaram.

