Ricardo Costa quer liderar distrital do PS-Braga e promete mudanças

A direcção nacional do PS ainda não fechou o calendário eleitoral para as estruturas do partido, mas Braga já tem um candidato assumido para disputar a liderança da distrital, presidida por Joaquim Barreto que viu a lista de deputados para a Assembleia da República das últimas legislativas avocada pela direcção do partido.

Ricardo Costa, vereador da Câmara de Guimarães com a tutela das Finanças, Polícia Municipal, Desenvolvimento Económico, Modernização Administrativa e Sistemas Inteligentes, entre outros pelouros, aceitou o desafio de um conjunto de personalidades do partido que dizem desejar um novo rumo para o PS no distrito, distante das lógicas aparelhísticas.

“Sei o terreno que estou a pisar, mas não vou voltar atrás. Este é o combate que os militantes e distrito merecem”, afirmou ao PÚBLICO o candidato. Foi com esta convicção que Ricardo Costa, de 44 anos, anunciou há dias a intenção de se candidatar à distrital socialista. “Enquanto militante responsável, assumo a disponibilidade para me candidatar a liderar a federação distrital de Braga, posicionando o PS novamente como um partido moderno capaz de criar valor para todos os cidadãos do distrito”, afirmou.

“Precisamos de uma nova visão para o distrito (…). Precisamos de nova energia que envolva todos os seus militantes num debate aberto, sem medos, em total liberdade de pensamento no desenho de idas inovadoras para as populações do nosso distrito”. Estas e outras ideias constam do documento que Ricardo Costa leu há dias quando assumiu a sua candidatura, em Braga.

Apostado em “reforçar” a implantação autárquica do PS no distrito, o candidato à distrital de Braga garante que, se for eleito pelos militantes, os presidentes de câmara serão recandidatos, se assim o entenderem, e promete conquistar câmaras nos concelhos onde o partido é oposição.

Militante há mais de 20 anos, Ricardo Costa declara que “há um tempo para tudo e que este é o tempo de inovar”. Propõe-se “unir o partido, dar uma nova dinâmica à federação e atrair novos quadros para o PS, abrindo-o a uma sociedade cada vez mais exigente”. Ao mesmo tempo, promete romper com o ciclo que colocou o “PS fechado sobre si próprio, a falar para núcleos fechados”, e transformá-lo “num partido ao serviço das populações”.

O candidato recusa falar de querelas internas porque isso não dignifica o PS. Assume que tem uma relação de proximidade com Joaquim Barreto, que deverá ser adversário na corrida à distrital (candidatando-se a um terceiro mandato). “Tenho uma relação de proximidade com Joaquim Barreto, mas isso não deve toldar aquilo que penso”, declara, revelando que apoiará a candidatura do actual presidente da concelhia do PS de Guimarães, Luís Soares, a um novo mandato, dando continuidade ao projecto iniciado em 2017. Tal como Joaquim Barreto, Luís Soares também é deputado na Assembleia da República.

Com uma pós-graduação em Finanças e Fiscalidade e um MBA em Direcção-Geral de Empresas, Ricardo Costa destaca as “assimetrias complexas” que o distrito de Braga apresenta e aponta soluções que passam por uma “visão política inteligente, integradora e responsável para os seus cidadãos”.Para este socialista, “o reforço da democracia é fundamental nos dias de hoje, sendo por isso primordial e importante a credibilização dos partidos e da política”, pelo que defende que a “política deve assentar em estratégia de desenvolvimento dos territórios e não assentes em questões de carácter individual”.

As eleições para as concelhias devem realizar-se entre os dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2020. As distritais irão a votos durante o mês de Março. Ricardo Costa prevê apresentar a sua candidatura em meados de Fevereiro.