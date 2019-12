Nuno Melo quer diálogo entre os candidatos do CDS para evitar “balcanização”

Nuno Melo e Telmo Correia, subscritores da moção Direita Autêntica, desafiaram esta quarta-feira os candidatos à liderança do CDS-PP a construírem uma “plataforma mais ampla” para evitar a “balcanização” do partido no próximo congresso em Janeiro. O repto, lançado em comunicado, não exclui uma futura candidatura à liderança embora estes dois subscritores da moção já tenham rejeitado apresentar-se como candidatos à sucessão de Assunção Cristas. João Almeida, que é candidato, já assumiu a disponibilidade para o diálogo.

Nuno Melo, eurodeputado, e Telmo Correia, deputado, defendem que é essencial “evitar uma excessiva fragmentação do partido”, segundo o comunicado, que deixa um alerta: “Um CDS balcanizado terá maior dificuldade em fazer a afirmação que é necessária” após o congresso. Nesse sentido, os dois subscritores adiantam que vão entrar em contacto com os candidatos para construir uma “plataforma mais ampla para enfrentar de forma mais sólida o próximo ciclo”.

Até agora há quatro candidatos à liderança do CDS: João Almeida, que é deputado e foi porta-voz da actual direcção, Filipe Lobo d’Ávila, ex-deputado, Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento, e Carlos Meira, dirigente distrital. Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular, também pondera disputar a liderança do CDS.

No comunicado, Nuno Melo e Telmo Correia reafirmam que a moção “não exclui nenhum cenário, incluindo a possibilidade de uma candidatura própria”, referindo que nessa perspectiva a eleição de delegados foi um “sinal animador”. O regulamento do próximo congresso, em 25 e 26 de Janeiro, estabelece que as candidaturas à presidência do CDS e à comissão política nacional “são apresentadas pelo primeiro subscritor de uma moção global de estratégia”, mas até agora os dois protagonistas da moção Direita Autêntica rejeitaram a hipótese de avançar. No entanto, os militantes podem subscrever todas as moções globais de estratégia e até agora estão a ser preparadas 15.

Depois de o comunicado ser tornado público, João Almeida referiu ter afirmado, “desde o início do processo”, o seu “compromisso com a união do partido e o diálogo com todos”. E acrescentou: “Como tal a minha disponibilidade é total”.