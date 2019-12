Facilitismo excessivo e falta de reciprocidade devem fazer cair alteração à lei da nacionalidade

A tarefa coube à antiga ministra da Administração Interna: o PS não deverá deixar passar as propostas do Bloco, PCP e Livre para alterar a lei da nacionalidade e permitir que qualquer pessoa que nasça (ou tenha nascido entre 1981 e 2006) em Portugal seja considerada portuguesa. E o PSD lembrou que a lei foi mudada em 2018 sem que se tenha ainda avaliado o seu impacto, pelo que nova revisão só com “ponderação e responsabilidade”.

Dos quatro diplomas discutidos nesta quarta-feira à tarde, apenas o do PAN poderá ter uma pequena possibilidade de conseguir apoio para ser aprovado nas votações de quinta-feira. Só o PCP exige que pelo menos um dos progenitores (mesmo que em situação ilegal) resida em Portugal. O Livre até admite que se dê nacionalidade a todos os nascidos no estrangeiro que tenham pelo menos um ascendente português em segundo grau (avô). O Livre e o BE admitem dar nacionalidade imediata a quem casar ou declarar viver junto com alguém português. Com a definição de um prazo - entre 1981 e 2006 - os dois partidos pretendem abarcar os muitos cidadãos que aqui residem e que não têm ainda hoje qualquer nacionalidade atribuída - na sua maioria filhos de imigrantes africanos.

A socialista Constança Urbano de Sousa, que havia feito os pareceres de parte destes projectos, afirmou que a iniciativa do PAN "resolve o problema histórico” porque concede a naturalização directa aos nascidos em Portugal entre Abril de 1974 e Outubro de 1981, quando entrou em vigor a primeira lei da nacionalidade, independentemente do seu título de residência. Mas as do Bloco, PCP e Livre pressupõem alterações “profundas” que até desrespeitam os compromissos europeus assumidos por Portugal.

A antiga ministra da Administração Interna lembrou que, desde 2006, quando o direito de solo passou a ser o critério prevalente de atribuição da nacionalidade, o neto de um cidadão estrangeiro nascido em Portugal é automaticamente português, mas o neto de um português nascido no estrangeiro só é português se provar ligação a Portugal. O filho de um imigrante que nasça em Portugal é automaticamente português se os pais aqui residirem há dois anos, mas o filho de um português nascido no estrangeiro só terá nacionalidade portuguesa de origem se declarar essa vontade.

O que propõe cada partido? Bloco Considerar portugueses de origem todos os que nasceram no território português, desde 1981, que sejam filhos de estrangeiros. Está incluído mesmo quem já foi condenado por crimes com penas superiores a três anos. Passa a ter imediatamente nacionalidade portuguesa um estrangeiro que se case com alguém português (sem esperar os três anos agora exigidos), assim como todos os estrangeiros residentes em Portugal há pelo menos cinco anos mesmo que não estejam legais. PAN Conceder a naturalização directa aos nascidos em Portugal entre Abril de 1974 e Outubro de 1981, quando entrou em vigor a primeira lei da nacionalidade, independentemente do seu título de residência. PCP Recebem a nacionalidade portuguesa todos os filhos de estrangeiros que nasçam em território português desde que aquando do nascimento um dos progenitores aqui tenha residência – mesmo que não seja autorização legal de residência (ou seja, esteja no país sem visto de residência, mas sem medida de expulsão) Livre Todos os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal desde 1981, assim como todos os que nasceram no estrangeiro com pelo um ascendente de nacionalidade portuguesa do segundo grau na linha directa (avós). Permite concessão da nacionalidade a condenados ou a qualquer pessoa que case ou declare viver (sem necessidade de prova) com um nacional português. E não é preciso ter residência legal e reduz de cinco para dois anos o prazo de permanência para se aceder.

“Só tem sentido atribuir a nacionalidade portuguesa quando os pais residem em Portugal”, apontou a deputada, que não poupou nas críticas ao Livre e ao Bloco, que querem dar nacionalidade a quem tem “uma gota de sangue português” mesmo que já viva noutro país, ou “mesmo que não respeitem as nossas leis nem falem a nossa língua”. Uma referência à proposta de acabar com a regra de não atribuir a nacionalidade portuguesa a quem tiver cometido um crime punível com pena superior a três anos.

“A atribuição da nacionalidade portuguesa não pode ser à la carte sob pena de ser um convite à imigração ilegal ou em que um casal de estrangeiros vem de propósito a Portugal ter uma criança apenas para ter um passaporte europeu”, apontou o PSD. “Vamos transformar o país no maior outlet de nacionalidade da Europa.”

O centrista Telmo Correia acusou a esquerda de “absoluta irresponsabilidade” e apontou especialmente o Livre por desvalorizar a nacionalidade e a nação e pela forma como tratou os símbolos nacionais numa manifestação. Joacine Katar Moreira pediu a defesa da honra: “Em momento algum eu ataquei a simbologia nacional. É uma mentira absoluta.” Debaixo de um coro de protestos da esquerda, o deputado retorquiu que não a acusou de ofender símbolos nacionais, mas lembrou que numa manifestação à porta da AR alguém do Livre disse que “a bandeira nacional é colonialista”.