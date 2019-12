Costa promete “passo decisivo para acabar com a suborçamentação crónica do SNS”

O primeiro-ministro aumentou as expectativas em relação ao Conselho de Ministros que está a decorrer nesta quarta-feira de manhã ao escrever, na sua conta da rede social Twitter, que será dado um passo decisivo para acabar por os problemas orçamentais no SNS.

“Hoje damos um passo decisivo para acabar com a suborçamentação crónica do SNS, reforçar e motivar os seus profissionais, modernizar equipamentos e robustecer a gestão, em suma, para reforçar a confiança no SNS e servir melhor os portugueses”, publicou António Costa às 9h23.

No debate quinzenal de terça-feira, o último antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2020, Costa já tinha recordado a promessa assumida há duas semanas de uma “boa surpresa” sobre a gestão da saúde e apontado uma data para a relevar: a misteriosa surpresa de Costa seria conhecida esta quarta-feira. Foi assim que o primeiro-ministro respondeu às críticas dos centristas sobre a falta de investimento e “má gestão” na saúde.

A questão da falta de investimento neste sector é importante para vários partidos da oposição, da esquerda à direita, mas também para os socialistas. Recentemente, dois dirigentes socialistas mostraram a sua preocupação com o SNS e pressionaram o executivo a agir. Carlos César disse, na TSF, que a saúde terá de ser uma das prioridades dos quatro anos desta legislatura. “Ou o Governo “resolve estas questões, com a inversão desta tendência de degradação do SNS, ou vai ser complicado justificar-se aos portugueses”, insistiu.

Já a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, acabou por dizer, em entrevista à revista Visão, que todos os dias lhe chegam “relatos de falhas no SNS” e que a situação actual obriga a uma “solução rápida e musculada” que inclua mais dinheiro e mais profissionais.