Como retirar a esferovite dos oceanos? Há 25 mil euros para a melhor solução

Estão abertas as candidaturas ao prémio Ocean’s Calling, uma iniciativa da Sociedade Ponto Verde (SPV) e do projecto Ocean Wise, que tem como objectivo reduzir o impacto do poliestireno expandido (EPS) e extrudido (XPS) — a esferovite —, bem como de embalagens produzidas com materiais alternativos, no Oceano Atlântico. Até 31 de Dezembro é possível fazer aqui a candidatura ao concurso.

Com base em princípios de economia circular, eficiência de recursos e métodos participativos, o concurso quer incentivar à criação de projectos e ideias de investigação, desenvolvimento e inovação que “apresentem soluções” para práticas relacionadas com o uso, produção, reciclagem e a captação de esferovite após a sua utilização.​ Em causa estão 25 mil euros.

“Devido às suas características, [este material] parte-se e fragmenta-se com facilidade em pequenas partículas, que são percebidas pelos animais como comida”, sublinha a SPV, em comunicado.

O concurso está aberto a todos que quiserem participar e desenvolver as suas ideias, como empreendedores individuais ou colectivos, empresas públicas ou privadas, designers, universidades, instituições públicas ou privadas, associações e organizações não-governamentais. Os projectos serão avaliados entre 1 de Janeiro e 30 de Abril de 2020 e a divulgação dos finalistas está marcada para 4 de Maio de 2020. Até 8 de Junho, a SPV comunicará a decisão ao vencedor do concurso.