Elas procuram “lésbicas”, eles preferem “japonesas”. O que pesquisaram os utilizadores do Pornhub em 2019?

Mais de 42 mil milhões de visitas em todo o ano de 2019 e uma média de 115 milhões de visitas por cada dia do ano — um número comparável à soma das populações do Canadá, Austrália, Polónia e da Holanda. É a partir deste manancial de dados que o Pornhub, o maior site pornográfico do mundo, traça as tendências de consumo que marcaram o ano.

A primeira conclusão da análise publicada pelo Pornhub esta terça-feira é que o consumo de pornografia online continua a crescer e não tem tendência para abrandar. O mesmo é verdade em relação à produção e partilha de filmes para adultos: só este ano o Pornhub contabilizou mais de 6,83 mil milhões de vídeos carregados para o site, o que é um recorde.

Quanto aos apetites secretos dos internautas, o Pornhub resume numa frase: “Se consegues imaginar, provavelmente foi pesquisado”. Mas há termos e categorias que foram mais pesquisadas em 2019 do que em anos anteriores. A pesquisa que mais disparou este ano (ou seja, que mais cresceu), foi “amador/a”, uma tendência que os analistas justificam com o facto de várias modelos amadoras se terem juntado à plataforma, competindo agora em termos de popularidade com as actrizes pornográficas profissionais. “Parece que as pessoas procuram representações mais realistas do sexo”, explica Laurie Betito, investigadora do Centro de Bem-Estar Sexual, citada pelo Pornhub.

Já o segundo lugar vai para algo menos “realista”: “alien” (alienígena) foi também uma das pesquisas que mais cresceu no Pornhub em 2019, assim como “POV” (Point of view, ou ponto de vista), devido ao surgimento da tecnologia de realidade virtual caseira. Entre as pesquisas que marcaram o ano está ainda a youtuber britânica Belle Delphine, “cosplay”, “maduro”, “bissexual”, o videojogo Apex Legends, “ASMR” (sigla inglesa de Resposta Sensorial Autónoma do Meridiano) e “Femdom”. Isto porque se, por um lado, há quem procure o realismo, há também quem prefira a fantasia e outro tipo de experiências.

“Japanese” (japonesa) foi, em termos absolutos, a palavra mais pesquisada em 2019, com o Japão a ocupar também o segundo lugar na lista de países com maior tráfego, a seguir aos Estados Unidos. Alguns dos outros termos mais pesquisados foram, à semelhança do ano passado, “hentai”, “lésbica” e “milf”, assim como “coreana”, “asiático” e “madrasta”.

Foto PORNHUB

A actriz pornográfica mais popular foi Lana Rhoades, uma novidade, seguida de Mia Khalifa e Riley Reid. Do lado masculino, o actor pornográfico mais pesquisado em 2019 foi o espanhol Jordi El Nino Polla, seguido de Alex Adams, Owen Gray, Johnny Sins e James Deen.

Quanto às celebridades, a mais procurada foi Belle Delphine, seguida (como não poderia deixar de ser) pela socialite Kim Kardashian.

Mulheres gastam mais 23 segundos no site do que os homens

Os Estados Unidos continuam a ser o país com o maior tráfego diário. Em segundo, fica o Japão (que subiu dois lugares no último ano), seguido do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Itália. A Índia desceu 12 posições na lista, em parte devido ao bloqueio de alguns sites pornográficos por parte do seu governo.

Em média, as pessoas gastam 10 minutos e 28 segundos numa visita ao Pornhub, sendo que as mulheres gastam mais 23 segundos do que os homens. A nível global, o domingo é o dia em que mais internautas visitam o Pornhub e a sexta-feira o dia da semana em que menos recorrem a esta plataforma.

A categoria de pesquisa mais popular entre as mulheres é “lésbicas”, enquanto os homens preferem “japonesas”. Mas há algumas categorias em que ambos os géneros concordam, como ​“threesome” (sexo a três) e “maduro”.

Foto PORNHUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As Filipinas e o Brasil (39%) e o México e a Argentina (36%) são alguns dos países onde a proporção de visitantes mulheres é maior. Ao nível global, a proporção de internautas femininas do Pornhub é de 32%, o que corresponde a um aumento de 3% das visitas femininas em 2019.

E se há vários eventos desportivos e culturais que ​“roubam” a atenção dos internautas, também o Festival Eurovisão da Canção mostrou ter impacto no tráfego do Pornhub, com as visitas a diminuírem 12% na Suécia e 10% em Portugal durante a exibição do concurso.

Mais populares A carregar...

Embora não haja idades para navegar na Internet e, apesar de o utilizador do Pornhub ter, em média, 36 anos, foram os millennials (entre os 18 e os 34 anos) que mais recorreram ao maior site pornográfico do mundo em 2019, tendo correspondido a 61% do tráfego.