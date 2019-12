Os remainers da Cantuária juntam-se porque “já não há partido para os moderados”

As placas nos edifícios envolventes identificam a praça como Butter Market. Para que não haja dúvidas, o sol dá uma ajuda, e a sua presença, pouco habitual para esta altura do rigoroso calendário meteorológico inglês, coloca o visitante sobre um ponto no mapa. Mas na Cantuária toda a gente conhece o largo que dá acesso à majestosa e mais famosa catedral da região como Old Butter Market. Há até um pub de esquina com o mesmo nome.

