O pacto europeu para o mundo

Será que nós, os seres humanos, queremos continuar a viver bem e em segurança neste planeta? A humanidade enfrenta uma ameaça existencial — o mundo inteiro está a começar a ter essa consciência. As florestas ardem desde a América até à Austrália. Em Portugal, todos conhecem sobejamente o drama dos fogos que se repetem quase todos os verões. Os desertos estão a avançar em África e na Ásia. A subida do nível do mar ameaça as cidades europeias e também as ilhas do Pacífico. A costa portuguesa terá de se adaptar. A humanidade já assistiu a estes fenómenos no passado, mas nunca a esta velocidade.

Continuar a ler